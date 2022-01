Danni da vaccino Covid, fondo da 150 milioni di euro per gli indennizzi: a chi spetta e come fare domanda

Danni da vaccino Covid: è ufficiale, arrivano gli indennizzi. Lo ha stabilito il Governo con il nuovo decreto Sostegni. Esso conterà oltre un miliardo e mezzo per le attività più colpite dall’emergenza pandemica. Non solo: vedendo gli articoli della bozza è possibile leggere che sono presenti degli indennizzi appositi per chi ha subito danni a seguito della vaccinazione anti-Covid. Nello specifico si parla di 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per il 2023. Ma come si deciderà chi ne avrà diritto? Sarà un successivo decreto del Ministro della Salute e di quello dell’Economia.

Danni da vaccino Covid: il testo

“1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana.” Questo il commento della Lega: “La nostra proposta finalmente viene accolta”. Ancora, il Partito Democratico: “È una buona cosa – affermano i senatori dem Dario Parrini, Simona Malpezzi e Valeria Valente – È importante perché in questo modo si toglie un altro alibi all’indegno armamentario propagandistico dei No Vax e perché si recepisce sul piano normativo un orientamento nettamente fissato dalla Corte Costituzionale in diverse sue recenti sentenze, secondo le quali ai fini di eventuali indennizzi non è legittimo discriminare tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate”.