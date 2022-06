«Datemi i soldi o vi uccido»: 18enne minaccia turisti con cocci di bottiglia

Momenti di tensione quelli vissuti da alcuni turisti, minacciati da un ragazzino con in mano dei cocci di bottiglie. Nel momento in cui sono avvenuti i fatti, le vittime si stavano facendo dei selfie nell’area del Colosseo.

Fin qui nulla di strano se non fosse che ad un certo punto si è avvicinato loro un ragazzo di 18 anni che ha iniziato a minacciarli riuscendo a portare via un po’ di soldi ai malcapitati.

18enne minaccia turisti con cocci di bottiglia: i fatti

Le minacce si sono consumate nell’area del Colosseo, in pieno centro e i malcapitati turisti se la sono vista davvero brutta. Quando il 18enne si è avvicinato loro stavano facendo de selfie ma il giovane, incurante, li ha minacciati con un collo di bottiglia rotto riuscendo a portar via un po’ di denaro ed un gratta e vinci che una delle vittime aveva nel portafoglio. Una vacanza che sicuramente i poveri turisti non dimenticheranno.

L’arresto e le indagini sugli orologi

Il giovane si è allontanato verso il parco del Celio ed è li che è stato bloccato, ancora con la bottiglia in mano, da una pattuglia del Distretto San Giovanni che stava appunto pattugliando l’area dell’Anfiteatro Flavio. Inoltre il ragazzo aveva con se anche 2 pregiati orologi, un Tissot ed un Ebel.

Condotto presso il commissariato Prati, dopo gli accertamenti di rito, è stato arrestato per rapina aggravata. L’arresto è stato convalidato e applicata la misura dell’obbligo bisettimanale di presentazione ai Carabinieri territorialmente competenti. Continuano invece le indagini per stabilire la provenienza dei 2 orologi.