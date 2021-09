Dazn risarcisce i clienti dopo i problemi: un mese gratis. Chi può ottenerlo e come

“Qualcosa non ha funzionato, siamo spiacenti, riprova”. Questo il messaggio che molti appassionati di calcio hanno dovuto leggere durante le partite della Serie A trasmesse da DAZN. I disservizi sono stati molti e c’è stata anche un’interrogazione parlamentare dopo le polemiche. Ora il servizio a pagamento di video streaming online ha riconosciuto i disservizi e per tutti gli utenti colpiti dai disagi durante le partite di Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, valide per la 5ª giornata di Serie A, sarà dato un mese di abbonamento gratis.

Dazn, un mese gratis: chi può ottenerlo e come

Secondo quanto indicato dalla nota ufficiale, ad avere diritto a un mese gratis di Dazn saranno tutti i clienti che hanno avuto dei problemi con la visione delle partite. “In relazione a quanto accaduto nel corso delle partite delle 18.30 del 23 settembre – si legge nella nota ufficiale della piattaforma streaming titolare dei diritti tv della Serie A fino al 2024 –, DAZN conferma che tutti i clienti impattati ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’APP fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi”. Come? Gli utenti riceveranno nei prossimi giorni, direttamente da DAZN, una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di un mese gratuito.