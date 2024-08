Degrado Ostia, l’appello dei residenti: “Viale Vasco De Gama abbandonata”

Ancora spiacevoli episodi di degrado a Ostia Lido: Paola Torbidoni denuncia la mancanza di decoro su Viale Vasco De Gama

Ostia annega nel degrado. Avvicinandoci alla fine dell’estate 2024, i residenti cominciano a fare un bilancio sulla stagione appena trascorsa sul territorio lidense. Come immaginabile, il giudizio è negativo in maniera unanime: quartieri abbandonati sul piano della cura e del decoro, con le strade diventate col tempo dei cimiteri degli alberi. Una degna rappresentazione di tutto ciò, peraltro, la troviamo a viale Vasco De Gama, strada che collega il territorio di Ponente alla zona di Lido Centro.

L’abbandono di Viale Vasco De Gama a Ostia: la situazione

Immortalando la situazione con molteplici foto, arriva la denuncia dall’attivista Paola Torbidoni (responsabile di Italia dei Diritti in X Municipio). Passeggiare su viale Vasco De Gama risulta una vera angoscia, soprattutto se parliamo di una delle principali vie di Ostia in balia del degrado. La strada manca di pulizia, con le piccole aiuole che ospitavano gli alberi – ormai morti – che sono diventate delle piccole discariche dove si accatastano da mesi bottiglie di birra e cartacce.

La passeggiata nel degrado all’interno del X Municipio di Roma Capitale

Nonostante la strada colleghi Ostia Ponente a via delle Baleniere e l’arteria urbana della via del Mare, passeggiare qui è degradante. Vissuta per ovvi motivi anche da persone che non vivono su questo territorio, lo spettacolo agli occhi di esterni e turisti risulta tutt’altro che gradevole. Alle strade sporche ben visibili dall’automobile, anche passeggiare mostra altre gravi criticità: tra questi i marciapiedi impercorribili, completamente dissestati e con eterni cantieri in più di qualche punto.

I marciapiedi vivono una condizione che li ha ridotti un colabrodo, procurando anche brutte cadute per i residenti più anziani. Nonostante le segnalazioni alle istituzioni, sembra che a nessuno interessi realmente alla percorribilità di viale Vasco De Gama, nonostante qui siano presenti una miriade di esercenti commerciali frequentatissimi dai residenti del territorio lidense.