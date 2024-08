Degrado Ostia, Lungomare al buio: “Impossibile camminare al Pontile la sera”

Nuovi episodi di degrado a Ostia, il Pontile completamente al buio durante le ore serali: i residenti denunciano la situazione

Ostia è realmente un territorio turistico? E’ la domanda che ormai si pongono anche gli esercenti del territorio lidense, che durante l’estate 2024 hanno osservato il punto più basso del decoro in questa località balneare romana. Aree verdi lasciate all’abbandono e aride, sporcizia e spazzatura, ma soprattutto le stradine più turistiche al buio nelle ore notturne. A cominciare dal lungomare lidense, dove alla trascuratezza non sembra salvarsi nemmeno il Pontile, ovvero la fotografia da cartolina di questa località marittima.

Il Pontile di Ostia completamente al buio: ennesimo episodio di degrado sul territorio lidense

Sotto Ferragosto, come mostrato anche in un video di Marco Bonè circolato sui social, il lungomare lidense era completamente al buio. Nonostante la pessima figura fatta dall’Amministrazione nell’organizzazione dello scorso 15 Agosto, a distanza di due settimane la situazione purtroppo non è cambiata. Ieri sera il Pontile era nuovamente al buio, nonostante sotto il periodo estivo questo sia un luogo visitato soprattutto dai turisti stranieri che vengono a Ostia e cercano uno scatto fotografico con il suggestivo litorale lidense alle spalle.

Le parole del residente: “Ieri sera camminavo alla cieca su Piazza dei Ravennati”

La denuncia sulle condizioni serali del Pontile arriva da un residente, che ha lanciato una discussione all’interno del gruppo di Ostia Informa. “Ieri sera avevo deciso di portare la mia famiglia al Pontile – spiega il cittadino -. Un modo per passare una serata diversa, mangiandoci una pizza fuori e magari facendoci una passeggiata con un gelato in mano sul lungomare. Incredibilmente era tutto al buio, in una situazione di cui avevo già sentito parlare e a cui sinceramente non avevo creduto prima di ieri”.

Prosegue il residente: “I miei due figli, bambini, hanno voluto giocare una mezz’oretta prima di andare via dal Pontile. Devo evidenziare come sia stato complesso tenerli d’occhio, perché non si vedeva quasi nulla. Anche mia moglie ha faticato per controllarli”.