DegustAnzio: l’evento che celebra la cucina marinara migliore del mondo

“La migliore cucina marinara al mondo”, nell’unica Città di mare Bandiera Blu 2022 della Provincia di Roma, sarà protagonista giovedì 26 maggio della quarta attesa edizione di DegustAnzio, organizzata dall’Associazione Commercianti e Artigiani in collaborazione con l’Assessorato alle attività produttive e con l’Amministrazione Comunale tutta, guidata dal Sindaco, Candido De Angelis.

DegustAnzio: l’evento per assaporare la vera cucina marinara

Dalle ore 18.00 alle ore 22.00, i cittadini ed i numerosi turisti che hanno scelto Anzio per trascorrere sereni giorni di vacanza, potranno partecipare al tour enogastronomico, per degustare alcune specialità della rinomata cucina anziate, abbinate con i vini delle migliori Cantine della Regione Lazio.

“Si annunciano presenze record in Città per questa quarta edizione, – affermano Il Presidente dell’Associazione Commercianti e Artigiani, Walter Regolanti e l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo, Valentina Salsedo – con oltre trenta ristoranti che hanno aderito all’ambizioso progetto, organizzato con il positivo supporto dell’Istituto Alberghiero di Anzio”.

Programma, info e costi

A DegustAnzio anche tanta musica live, animazione, il trenino turistico, insieme ai vini del territorio, agli assaggini di pesce locale, alle specialità locali, con protagonisti gli “artisti” della cucina marinara anziate e bravissimi sommelier, che uniranno le due Riviere ed i luoghi simbolo di Anzio, per un tour enogastronomico che i partecipanti ricorderanno a lungo.

Ticket 20 euro, comprensivo del calice dell’evento e di 10 tappe enogastronomiche.

Infoline 328 8954126; degustanzio@gmail.com