Dentista e cura delle carie

La cura dei denti è importantissima, ma c’è da dire che senza un dentista sarebbe impossibile riuscire poi a gestire e a eliminare direttamente le carie che tendono poi ad attaccare i denti.

La carie sono dei batteri che riescono a penetrare nello smalto di protezione naturale che si possiede, per entrare all’interno dei denti e iniziare poi a “rosicchiare” e a nutrirsi dell’osso. Sono pericolose perché se arrivano alla polpa e alla radice, innescano infezioni gengivali e ascessi. Purtroppo gli ascessi sono particolarmente dolorosi, ma non va dimenticato che esse sono poi pericolose per la muscolatura viso e per le ossa interne.

Dunque sottovalutare la presenza di una carie, nella convinzione che esso sia un danno solo ad un dente, è sbagliato e le conseguenze sono poi drammatiche. C’è da dire che, in base ad alcuni studi, le carie non curate possono anche sviluppare dei tumori gengivali.

Si comprende allora quale sia la sua massima importanza e come si deve prestare la massima attenzione alla cura orale.

Come scoprire se si hanno delle carie

Le carie sono “infide”, alle volte sono evidenti ed altre invece per nulla. Esistono poi utenti che hanno uno smalto dentale molto delicato, tanto che nonostante vadano ad avere una buona cura orale, spazzolando i denti 3 volte al giorno e usando dei collutori, alla fine si ritrovano con questi “ospiti” indesiderati.

Altri invece hanno la fortuna di avere uno smalto eccellente, tanto che le carie addirittura muoiono sullo smalto e non riescono a raggiungere l’interno. Ciò non vuol dire che non soffrono mai di questo problema, anzi per individuarle sono più lenti.

Infatti esse si sviluppano concentrandosi in un punto, arrivando ad avere poi un “puntino” in qualche parte del dente. Il puntino è il foro di entrata della carie che si sviluppa al suo interno. A questo punto si ha poi un dente che viene divorato dall’interno e che è molto doloroso.

La cosa migliore è quella di fare dei controlli annuali almeno 2 volte all’anno. Una lastra o ortopanoramica permetterà immediatamente di vedere se ci sono delle carie interne e a questo punto il dentista saprà come agire.

Come si cura la carie?

Il Dentista e cura delle carie è l’unica soluzione per eliminare la presenza scusa sul dente e nei denti. Occorre un’attrezzatura specifica, cioè un trapano oltre a eventuali raspini in acciaio. Essi sono gli unici che scavano la carie e puliscono poi il dente.

Inoltre il dentista andrà nuovamente a ricostruire la parte del dente che si è asportata. Utilizzando dei cementi dentistici si ha un dente come nuovo. La chiusura dentale è importantissima perché quello è un punto dove non verrà mai più ricostruito lo smalto dentale, proprio perché il dente è estato eroso. Non chiudendola oppure lasciando questa parte in modo aperto, si avrà nuovamente uno sviluppo della carie perché è facile arrivare direttamente alla polpa.

Le carie poi devono essere eliminate totalmente perché il rischio è quello che esse attacchino tutti i denti che si hanno è quindi si provocano danni importanti.