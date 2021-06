Differenze Variante Delta e Delta Plus: efficacia vaccini e dove si trovano in Italia

ROMA – Se esiste un vero e proprio ostacolo alla campagna vaccinale, questo ha un nome ed è Variante Delta. Come se non bastasse si parla già di un’estensione di questa variante, che è stata denominata come Variante Delta Plus. Ma perché fa così paura tanto che, il ministro della Salute Speranza ha chiesto “massima attenzione” in merito a questa variante?

La paura concreta di questa variante arriva a fronte dei dati dell’Inghilterra: solo ieri ci sono stati ben 16mila contagi in sole 24 ore (erano solo la metà alcuni giorni prima). Anche in Italia la Variante Delta, purtroppo, è arrivata: ieri un nuovo focolaio è stato registrato ad Aprilia, proprio nel Lazio. L’Ecdc Europeo ha poi stimato che entro fine agosto la Variante Delta (anche conosciuta come Variante Indiana) rappresenterà il 90% delle nuove infezioni. Scopriamo quanto è diffusa in Italia e quanto i vaccini ci proteggono da essa.

Variante Delta (e Delta Plus): differenze e dove si è sviluppata in Italia

Ci sono alcune Regioni “X” che hanno segnalato casi di variante delta tra queste annoveriamo la Lombardia con una stima del 3,2%. Segnalazioni minori invece anche in Piemonte, Trentino, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia. La Regione che attualmente ha segnalato il maggior numero di casi è però la Campania: con 127 positivi alla variante.

Cosa cambia, però tra Variante Delta e Variante Delta Plus? Come sappiamo il Coronavirus è mutato molto rapidamente nelle cosiddette varianti. La differenza tra le due (ex indiane) è essenzialmente la differenza del ceppo: entrambi però identificati in India.

La Delta Plus, rispetto alla Delta, ha un numero di mutazioni maggiori che rendono più facile la trasmissione del virus. In più la Delta Plus è più resistente al trattamento degli anticorpi monoclonali per Covid-19 e di conseguenza anche ai vaccini.

Variante Delta e Delta Plus: efficacia dei vaccini

Se parliamo di criticità della Variante rispetto ai vaccini dobbiamo fare una netta distinzione tra chi è coperto solo con la prima dose e chi invece le ha ricevute entrambe. La copertura con doppia dose infatti è molto efficace nei confronti della variante; mentre il problema si pone con chi ha ricevuto solo la prima vaccinazione.

Attualmente però non esistono dati specifici né statistiche dal momento che, come all’inizio del Coronavirus, è difficile realizzare una mappatura di resistenza ai vaccini: per il momento si è riusciti ad identificare la variante.