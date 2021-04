Diletta Leotta: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, Instagram, vita privata

Dopo l’esordio della settimana scorsa, torna l’appuntamento con Top Dieci, la seconda edizione del gioco diretto e condotto da Carlo Conti. E’ tutto pronto per questa sera, venerdì 30 aprile, in prima serata su Rai 1 partire dalle 21:25.

Questa sera, venerdì 30 aprile , si sfideranno due squadre. Una squadra è composta da Leonardo Pieraccioni, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini. La seconda da Anna Tatangelo, Diletta Leotta e Sabrina Salerno.

In questo articolo alcune informazioni e curiosità sulla bella Diletta Leotta.

Diletta Leotta: chi è, età, carriera

Diletta Leotta è nata a Catania il 16 agosto del 1991. Figlia di Rori, avvocato civilista e di Ofelia Castorina. All’età di 15 anni la Leotta ha iniziato a collaborare con Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico a indirizzo linguistico, nell’ottobre del 2015 si è laureata in giurisprudenza presso l’Università Luiss di Roma.

A 15 anni ha partecipato al concorso di bellezza Miss Muretto e tre anni dopo si è presentata a Miss Italia 2009, ma è stata eliminata alla preselezioni. Nel 2011 è passata a Mediaset dove ha condotto la trasmissione Il compleanno di La5. Nel 2012 Diletta Leotta è diventata meteorina di Sky Meteo 24 e nel 2014 ha condotto RDS Academy, primo talent show dedicato alle radio. Dopo un periodo a Sky, dove era stata chiamata per condurre Sky Serie B, ha lasciato per approdare sulla piattaforma Dazn. Nel 2020, inoltre, il 4 e l’8 febbraio ha affiancato Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo.

Diletta Leotta: la vita privata, chi è il fidanzato

Diletta Leotta è stata legata sentimentalmente a Matteo Mammì, nipote del politico Oscar Mammì, ex direttore senior programmazione e produzione di Sky Sport. Dal 2019 è stata legata al pugile italiano Daniele Scardina. Ora sembrerebbe essere felice, tra non poche polemiche e critiche, al fianco dell’attore turno Can Yaman.

Diletta Leotta: Instagram

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @dilettaleotta vanta oltre 7 milioni di followers.