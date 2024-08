Diploma in 4 anni per istituti tecnici e professionali: ecco come funziona la riforma della scuola

La riforma mira a rendere il sistema educativo più flessibile e orientato al mondo del lavoro, pur mantenendo un alto livello di formazione.

Alla conclusione dei quattro anni, gli studenti potranno iscriversi all’università, poiché il diploma quadriennale sarà riconosciuto come equivalente a quello quinquennale.

Diploma in quattro anni per istituti tecnici e professionali

La riforma dell’istruzione tecnico-professionale in Italia, che introduce il modello 4+2, è una delle principali novità per l’anno scolastico 2024/25. Questo nuovo percorso prevede quattro anni di scuola superiore seguiti da due anni presso gli ITS Academy (ex Istituti Tecnici Superiori), con l’obiettivo di facilitare il passaggio degli studenti dal mondo della formazione a quello del lavoro.

Gli studenti avranno la possibilità di accedere direttamente agli ITS Academy per un biennio di specializzazione, entrare nel mondo del lavoro subito dopo il diploma quadriennale ed iscriversi all’università, poiché il diploma quadriennale sarà riconosciuto come equivalente a quello quinquennale.

La riforma mira a creare un percorso integrato tra formazione e lavoro, con un forte focus su programmi di alternanza scuola-lavoro e didattica laboratoriale. Inoltre, la partecipazione degli istituti a questo nuovo modello sarà su base volontaria.

Le novità introdotte con la riforma

La riforma 4+2 dell’istruzione tecnico-professionale in Italia introduce diverse novità significative per il nuovo anno scolastico 2024/25. La riforma prevede una collaborazione più stretta tra scuole e imprese, con la presenza di professionisti aziendali che integreranno le competenze mancanti tra i docenti attuali. Incremento delle materie STEM e delle lingue. Verrà potenziato lo studio delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), oltre che delle lingue straniere.

Saranno enfatizzate le attività pratiche e i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), per garantire una formazione più completa e pratica. Saranno creati dei campus che collegheranno l’offerta formativa degli istituti tecnici e professionali, degli ITS Academy e dei centri di formazione professionale, facilitando il collegamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Anche se il percorso sarà ridotto a quattro anni, il monte ore complessivo delle lezioni sarà sufficiente per raggiungere le competenze previste dai percorsi tradizionali quinquennali.

Questa riforma mira a rendere il sistema educativo più flessibile e orientato al mondo del lavoro, pur mantenendo un alto livello di formazione.