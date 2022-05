Cosa ricordate dell’estate scorsa? Un calore intenso, le notti dove non si riesce a ricordare e, soprattutto, insetti e zanzare che vi hanno letteralmente divorato? Il problema degli insetti in estate è una “costante”, cioè una caratteristica della bella stagione.

Il caldo umido permette agli insetti, quali le mosche, zanzare, scarafaggi e blatte, di trovare un clima perfetto per la loro proliferazione. Si ha una temperatura adatta per riprodursi, per ingrassare e per continuare a deporre le uova.

Ci sono tanti metodi che si utilizzano per avere poi una qualche arma di difesa come ad esempio usare dellepiastrine, pesticidi oppure carta moschicida. Solo che qualsiasi prodotto usiate, alla fine dei conti, in estate andrete a spendere realmente tanto, perché questi prodotti si consumano, rischiate poi di diventare anche allergici e non proponete una soluzione unica.

Per una disinfestazione insetti dovete rivolgervi a dei professionisti che operano con dei prodotti che sono a lento rilascio, quindi durano per tutta l’estate. Sono ecologici, quindi non inquinano e non rischiate di diventare voi stessi intolleranti. Si eliminano le uova e gli insetti quindi non riescono a proliferare.

Disinfestazione, molto economica rispetto ad altri interventi

Prima abbiamo accennato che si potrebbe addirittura risparmiare richiedendo una disinfestazione professionale contro gli insetti. Sembra assurdo, perché in questo caso si deve contattare una ditta di disinfestazione, ma se calcoliamo quali sono i costi che, ogni estate, si hanno per comprare piastrine, bombolette spray di vario genere, zampironi o polveri di disinfestazione, ecco che allora potrete farvi due conti.

La differenza che c’è tra un intervento professionale e quello in fai da te è moltissimo. I primi utilizzano dei prodotti che sono altamente professionali, con un rilascio lento e che perdura per giorni e settimane. Si parla di elementi che sono poi ecosostenibili e a bassa tossicità per animali domestici ed esseri umani.

Il prodotto si può spargere sia all’esterno che all’interno della casa, ma si colpiscono poi principalmente quei luoghi che possono essere adatti alla proliferazione di insetti di vario genere. Si ha quindi un intervento mirato che consente di dimenticarsi della presenza di questi insetti per tutta l’estate.

Il lavoro di disinfestazione lo si potrà fare ora, cioè in modo preventivo, oppure durante l’estate, di certo però è preferibile fare un lavoro di eliminazione delle uova degli insetti in fase di crescita.

Studio del tipo di insetto hai in casa o fuori

Sono tanti i benefici che sono dati da parte delle ditte di disinfestazione, ma di certo, quello che troviamo come il migliore, è lo studio diretto dei tipi di insetti che si potrebbero avere nelle vicinanze di casa.

Per esempio coloro che vivono vicino a delle fontane oppure dove c’è un ristagno di acqua, sicuramente avranno molte zanzare. Gli utenti che vivono in ambienti sporchi e umidi, come anche il centro città, saranno infestati da scarafaggi e blatte. Insomma in base al territorio oppure ad altri elementi, è facile poi capire quale sia il problema che un utente ha e quale prodotto usare per sterminare gli insetti che ci sono.