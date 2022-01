Disney Plus, uscite Febbraio 2022: film e serie tv in arrivo prossimamente nel catalogo

Grandi novità su Diney Plus per il mese di febbraio 2022, con tanti nuovi arrivi sia per quanto riguarda i film che le serie tv. Ecco l’elenco delle nuove uscite che vedremo a breve su Disney+.

Nuove uscite Disney Plus Febbraio 2022

Film

THE FRENCH DISPATCH (dal 16 febbraio)

The French Dispatch è un film di Wes Anderson che ha partecipato ai Golden Globes 2021. La pellicola, ambientata in una città immaginaria della Francia del 1900, narra le storie degli articoli presenti all’interno dell’ultimo numero di una rivista americana.

BLACK PINK IL FILM (dal 16 febbraio)

Film dedicato al gruppo K-pop delle Blackpink. La pellicola ripercorre la storia della band e i successi fino al loro 5° anniversario.

THE KING’S MAN (dal 23 febbraio)

The King’s Man – Le origini, racconta la nascita e le prime avventure della famosa agenzia di intelligence indipendente contro tiranni e criminali.

NO EXIT (dal 25 febbraio)

No Exit racconta la storia di Darby, una ragazza rimasta bloccata a causa di una bufera di neve e costretta a chiedere aiuto ad alcuni sconosciuti. Darby però scoprirà che all’interno di un furgone è nascosta una ragazza rapita.

MR. & MRS SMITH (dal 25 febbraio)

Angelina Jolie e Brad Pitt interpretano una moglie e un marito che condividono lo stesso segreto. Entrambi sono delle spie, ma appartenenti ad agenzie rivali. Cosa succederà quando lo scopriranno? Non perdetevi Mr. & Mrs. Smith dal 25 febbraio su Disney Plus.

Serie Tv

PAM & TOMMY (dal 2 febbraio)

Sono in arrivo i primi 3 episodi di Pam & Tommy. Questa nuova serie è basata sulla storia vera di Pamela Anderson e Tommy Lee, con un sex tape diffuso in rete nel 1997 da un operaio. La serie è incentrata proprio sul tema della privacy nell’uso della tecnologia.

BLACK-ISH (dal 2 febbraio)

In arrivo anche la settima stagione di Black-ish. I nuovi episodi saranno sempre incentrati su temi di attualità raccontati attraverso la vita del protagonista e della sua famiglia.

WHAT WE DO IN THE SHADOWS (dal 16 febbraio)

Stanno arrivando gli episodi della terza stagione di What We Do in the Shadows. La tenebrosa serie tratta della storia di quattro vampiri. Nella nuova stagione verranno presentati nuovi personaggi tra cui la sirena tentatrice e il vampiro primario da cui discendono tutti.

THE WALKING DEAD (dal 21 febbraio)

Stanno per arrivare gli episodi della seconda parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead. Nei nuovi episodi i protagonisti dovranno affrontare i Mietitori, oltre che lottare con la natura spietata. A quanti altri pericoli andranno in contro?

Cartoni animati

PEPPA PIG (dal 16 febbraio)

In arrivo i nuovi episodi dell’ottava stagione di Peppa Pig. La simpatica maialina amatissima dai bambini sta tornando insieme a George, mamma Pig e papà Pig e a tutti i suoi amici per nuove fantastiche avventure.

IL MERAVIGLIOSO INVERNO DI TOPOLINO (dal 18 febbraio)

Topolino torna su Disney Plus con una nuova avventura che sarà disponibile a partire dal 18 febbraio.

PJMASKS (dal 23 febbraio)

Gufetta, Geko e Gattoboy stanno tornando con nuovi imperdibili episodi che potremo vedere nella quarta e nella qunta stagione dei Super Pigiamini a partire dal 23 febbraio.

LA FAMIGLIA PROUD: PIÙ FORTE E ORGOGLIOSA (dal 23 febbraio)

Penny Proud e la sua scatenata famiglia stanno tornando: più forti e più orgogliosi. Papà Oscar, mamma Trudy, i fratellini e la nonna di Penny vivranno nuove avventure che ci faranno divertire a partire da mercoledì 23 febbraio 2022.

Documentari

L’ASCESA DEI RICORDI (dal 4 febbraio)

Il documentario L’ascesa dei ricordi ripercorre la vera storia di Alex Lowe. L’alpinista fu sepolto vivo da una valanga insieme all’amico e cameraman David Bridges, mentre scalavano la montagna tibetana Shishapangma nel 1999. I loro corpi furono ritrovati solamente 17 anni dopo da due alpinisti. Così, il figlio Max Lowe e la famiglia, dopo aver recuperato i corpi, rivivono il dolore di quel dramma davanti alle telecamere del documentario diretto dallo stesso Max.