Disostruzione Wc

I sanitari possono avere tutti dei problemi che vanno a creare delle ostruzioni, ma di certo quelle nel wc sono le più complesse da gestire. Si sconsiglia caldamente di usare dei prodotti che sono dei componenti chimici o acidi perché questi corrodono i metalli e le condutture idrauliche. Se volete fare una buona manutenzione di pulizia, proprio perché avete sofferto in passato di ostruzioni del water, si consiglia di usare l’acqua bollente unita ad aceto e bicarbonato.

Questo consente di velocizzare la decomposizione di batteri e elementi organici o di fanghi che spesso ostruiscono le condutture fognare. L’acqua calda va perfino a sciogliere i depositi calcari che sono poi le principali problematiche di queste condutture.

Il motivo principale che conduce i water ad avere dei blocchi sono dati sia di componenti organici che ci sono nelle condutture fognarie, ma perfino per la presenza di carta igienica, di carta assorbente o asciugamani o da Cotton fioc che si gettano al suo interno.

Occorre che ci sia un buon uso di questo sanitario poiché è facile creare dei blocchi e poi ritrovarsi il bagno allagato perché l’acqua non defluisce.

Rimedi casalinghi sono utili?

Premendo lo sciacquone e vedendo che l’acqua non va giù, anzi si blocca ed inizia a sgorgare all’esterno, vuol dire che è necessario chiamare immediatamente un idraulico.

Vero è che tanti privati cercano dei rimedi in fai da te per evitare la spesa dell’idraulico, ma vogliamo parlare proprio dei rimedi che sono “casalinghi”. Essi funzionano? Testandone 2 abbiamo avuto i seguenti risultati.

Il primo è stato quello dell’aceto e bicarbonato. Esso è utile per la pulizia da carta igienica, fanghi residui e per la presenza di alghe o altri elementi che sono “viventi”. Mentre per ostruzioni e blocchi, non serve a nulla.

Il secondo è quello di usare un uncino con filo di acciaio per recuperare le immondizie e ostruzioni che sono interne. Risultato? Intanto quello che si recupera deve essere gestito con guanti e mascherina perché si tratta di elementi organi. In secondo luogo l’uncino si aggancia alle condutture e danneggia le guarnizioni. Ci sono quindi delle lesioni nelle condutture interne che rimangono e peggiorano.

Notate che quindi non ci sono poi dei risultati che sono realmente utili, anzi tutto il contrario.

Non sai cosa c’è nel Wc

Nel water ci può essere di tutto. Ovviamente ci sono degli stari organici, ma essi possono poi creare dei fanghi da decomposizione uniti alla carta igienica che dunque provocano delle ostruzioni che poi vengono indurite nel tempo.

Il problema principale è la grande quantità di batteri che si sviluppano al suo interno che devono essere gestiti direttamente da professionisti perché sono necessarie delle sanificazioni e dei prodotti sterilizzanti. Questo perché è importante che ci sia un’azione antibatterica e virucida per garantire una pulizia interna che possa aiutare a fare la Disostruzione Wc.

In poche parole è preferibile che ci sia sempre un supporto da parte di professionisti idraulici poiché essi sono gli unici a sapere come comportarsi e ad usare delle attrezzature molto valide.