Disostruzioni pozzi neri

Il pozzo nero è una fognatura privata chiusa che consente di avere un recupero delle acque sporche e nere che si creano negli ambienti domestici. La vasca contenitiva può essere composta di diversi materiali, ma ha comunque la necessità di avere delle fognature di immissione e poi delle botole di chiusura.

Al suo interno si hanno delle acque dove poi si ha una ricaduta dei fanghi a terra. Prima o poi esse devono venire svuotate perché comunque non ci sono dei collegamenti alla rete fognaria esterna o cittadina. Sono però delle strutture ottimali per quanto riguarda delle case che sono più limitrofe o in aperta campagna.

C’è da dire che proprio perché si parla di un recupero di acque sporche, esse possono poi ostruirsi, funzionare male o avere bisogno di una pulizia specializzata. Per questo esistono delle ditte di spurghi che intervengono direttamente con dei veicoli che sono cisterne e con la presenza di aspiratori molto potenti.

Per intervenire in modo adeguato è necessario che ci siano poi degli operai specializzati nella gestione e nell’utilizzo di quei dispositivi che sono aspiranti e unitamente di prodotti che sono sanificanti oltre a quelli che offrono una buona pulizia.

Insomma non è un lavoro che si affida a chiunque e le ditte che operano in questo settore hanno poi delle certificazioni e autorizzazioni da parte degli enti provinciali.

Fanghi che si incrostano, come intervenire

Tra i problemi tipici che si hanno quando si affrontano dei lavori di pulizia dei pozzi neri, ritroviamo la presenza di fanghi che si incrostano perfino in modo grave e delle reazioni chimiche interne. Quest’ultime avvengono direttamente a causa di una carenza di ossigeno, sviluppo di microrganismi patogeni e batteri, ma perfino per una decomposizione che avviene per la presenza di elementi organici.

Quindi è normale che si ritrovino delle incrostazioni, ma purtroppo è poi evidente che proprio esse vadano a creare delle ostruzioni che impediscono al pozzo nero di funzionare in modo adeguato. Le ostruzioni vanno ad essere dannose perché limitano la possibilità di riempire interamente lo spazio che possiede, questo vuol dire che poi si deve richiedere più frequentemente il servizio di spurgo, con dispendio economico.

Per questo si deve intervenire con una Disostruzioni pozzi neri. Tramite l’uso di dispositivi che sparano acqua ad alta pressione, valore e poi con elementi che sciolgono questi elementi, si ha una pulizia che è rapida, veloce e che ripristina la funzionalità principale del pozzo nero.

Blocchi delle fognature di immissione

Nelle disostruzioni è importante che ci sia poi un supporto per quanto riguarda le fognature di immissione che subiscono delle ostruzioni che sono poi di grandi dimensioni.

Purtroppo esse sono a contatto diretto con l’interno della vasca del pozzo nero. Quando esso poi si riempie, i fanghi iniziano a depositarsi all’interno delle condutture fognarie di immissioni. Dunque alla fine si ha poi un’ostruzione che è di grandi dimensioni e che deve essere disostruita con un intervento di sanificazione o con la possibilità di utilizzare dei canali che sparano vapore acqueo.

In effetti è un lavoro che completa lo svuotamento dei pozzi neri e che si consiglia caldamente.