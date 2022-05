Alcuni discorsi che riguardano la salute mentale sono molto difficili da affrontare e spesso spaventano perché non si hanno mai delle risposte chiare. Vedete il problema di questa comprensione e che si pensa che un soggetto debba ragionare in base a delle idee della società.

Precisiamo che i comportamenti violenti che possono essere intrinsechi in una persona con un disturbo mentale o della personalità, non sono assolutamente tollerati. Infatti questi comportamenti sono pericolosi per gli altri e per lo stesso soggetto.

Tuttavia occorre pensare che alle volte per riuscire a identificare questa patologia si deve arrivare a valutare quali sono le cose che fanno star bene la persona “malata” e cercare di adeguare la sua capacità di pensiero a qualcosa che gli è attorno.

Prima di tutto cos’è un disturbo della personalità? Parliamo di una serie di pensieri, sentimenti, emozioni e percezione della realtà esterna, che è molto interpretata da un soggetto fisico. Quest’ultimo non è in grado di capire quali sono le reali condizioni e agisce senza pensare alle conseguenze.

Purtroppo il soggetto che ne soffre tende a isolarsi. Non riesce a comunicare con gli altri, nemmeno con i familiari stretti o con gli amici, perché percepisce una incomprensione che non è identificabile. Nei soggetti adolescenti è possibile che ci siano atti di violenza eccessivi oppure di autolesionismo. Questa condizione, se non individuata, può diventare compulsiva e creare poi degli adulti che sono sociopatici.

Come riconoscere un disturbo della personalità?

Identificare i Disturbi della personalità non è sempre facile, anzi occorre avere una mente molto aperta, osservare il comportamento del soggetto che ci preoccupa, evidenziare i cambiamenti e poi rivolgersi a degli specialisti. Inutile che vi affidate a qualche test ricreativo che si trova su internet. Il problema è serio e deve essere curato in tempi brevi.

I segnali psichiatrici sono tanti e spesso derivano o da fattori che sono genetici, dunque il soggetto soffre della patologia per problemi di funzionalità organica, o per un trauma, come un incidente o trauma cranico, ma anche da eventuali stati depressivi.

Alcuni sintomi si possono classificare come condotta anomala, eccentrica e non conforme alle regole della società attuali. Ci sono dei comportamenti drammatici, isterici, che arrivano addirittura ad atti di violenza e auto violenza. Infine ci sono stati di condotta ansiosa o di inibite.

Esiste una cura per un disturbo della personalità?

Torniamo a dire che il disturbo della personalità deve essere identificato da parte di uno specialista. Oggi ci sono molte cure che vengono date, ma che dipendono dalla causa scatenante. Per esempio per le persone che soffrono di questa patologia a causa di un problema ormonale o organico, si hanno delle cure che sono farmacologiche e che aiutano a mantenere un contatto con la realtà. Ovviamente è sempre consigliabile perfino la cura psicologica poiché si deve valutare il danno emozionale e caratteriale che si è sviluppato negli anni precedenti alla diagnosi.

Mentre per altri soggetti che hanno tale condizione a causa di problemi che sono derivanti da cause esterne, si parla di un trattamento psicoterapeutico da studiare in base alle proprie problematiche.