Le imprese si dividono in attività commerciali, che sono pubbliche e rivolte ad una vendita di servizi o prodotti, ma troviamo poi quelle che operano con industrie e fabbriche. Il termine “impresa” indica comunque un’attività lavorativa.

In questi ultimi 2 anni, a causa della pandemia che porta il nome Corona Virus abbreviato Covid, sono nate tantissime nuove leggi che mirano a migliorare la pulizia negli ambienti lavorativi e pubblici. Il tutto per garantire una diminuzione dei rischi di contagio, ma perfino per cercare di eliminare la presenza di questo batterio sconosciuto che ha poi delle modifiche della sua forza di contagio.

Per esempio le attività pubbliche, come i negozi oppure i ristoranti, sono tenuti a fare delle sanificazioni giornaliere che devono essere fatte con prodotti ad alta azione virucida. Ogni giorno quindi è necessario che gli ambienti vengano puliti e che siano adeguati alle attuali leggi.

Tuttavia è vero che solo alcune ditte altamente specializzate sono in grado di offrire degli interventi di sanificazione totale. Cosa vuol dire? Tramite l’uso di dispositivi ad ozono o con altri gas che sono ad alta azione virucida, si riesce a sanificare perfino l’aria che è presente negli ambienti.

Chiedi delle agevolazioni del 50%

Le attività lavorative hanno effettivamente bisogno di avere un intervento di pulizia approfondita, come spiegato in precedenza. La legge richiede che ci siano delle sanificazioni giornaliere che diano dei validi risultati, ma c’è da dire che comunque per fare interventi specifici è necessario che si utilizzino dei dispositivi adatti.

In poche parole il lavoro deve essere affidato ad una Ditta di pulizie per imprese. Il servizio sarà certamente tra i migliori perché essi rilasciano delle certificazioni e delle garanzie del lavoro effettuato, ma è vero che questo vuol dire che c’è poi un costo che si deve sostenere.

Per supportare direttamente le imprese che si affidano poi alle ditte, lo Stato ha proposto delle agevolazioni che arrivano al 50% della spesa totale sostenuta. Infatti quando ci sono delle ditte che devono avere delle sanificazioni o comunque dei lavori di pulizie che sono totali, allora si possono richiedere delle detrazioni del 50% rimborsabili dallo Stato.

Un bel vantaggio per tutti coloro che effettivamente si ritrovano ad avere la necessità di fare interventi di pulizia continuativi.

Impegnarsi nella pulizia per ambienti sicuri

Non vogliamo parlare solo ed esclusivamente di quello che riguarda l’intervento di sanificazione perché oggi è importante che ci siano nuove sicurezze negli ambienti lavorativi.

Infatti proprio negli uffici è normale che ci debbano essere delle pulizie che vadano ad interessare poi eliminazioni di polveri e di altri elementi che sviluppano delle malattie allergiche oppure professionali. L’elenco è molto lungo come problemi asmatici, agli occhi, dermatiti e via dicendo. Tutti problemi che si eliminano in modo semplice, con delle pulizie che si effettuano o giornalmente oppure settimanalmente.

Per farle in modo approfondito è meglio che ci siano dei professionisti poiché essi sono gli unici in grado di avere dei dispositivi, prodotti e attrezzature che sono professionali e sicure al 100%.