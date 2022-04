Don Bosco, il “palo” in strada, i complici nel condominio: ladri beccati dai Carabinieri

Ladri beccati in flagrante dai Carabinieri a Roma in zona Don Bosco. Sono stati i Militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro ad arrestare tre ladri intenti a svaligiare un condominio situato in Via Chiovenda. Uno di loro era in strada a fare da “palo” mentre i complici stavano tentando di introdursi negli appartamenti.

Arrestati a Roma tre ladri georgiani

I tre cittadini, tutti georgiani, due 45enni e un 37enne, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono ora accusati di tentato furto aggravato in concorso. Gli attrezzi trovati nella loro disponibilità sono stati sequestrati. L’arresto dei cittadini georgiani è stato poi convalidato nelle ore successive.

