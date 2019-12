Doni e sorrisi ai bimbi malati: la sorpresa dei Babbo Natale volanti al Policlinico Umberto I

Nella mattinata di oggi, lunedì 23 dicembre, al Policlinico Umberto I di Roma, gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio si sono calati con una fune dal camino della ciminiera che si trova all’interno dell’ospedale, rigorosamente vestiti da Babbo Natale. Tutto questo per strappare un sorriso a quei piccoli pazienti ricoverati nel reparto pediatrico perché, come ha dichiarato il presidente regionale del Soccorso Alpino e Speleologico – Corrado Pesci – “Portare un sorriso e regalare un pò di stupore ai bambini in cura in questi giorni di festa è una delle missioni più emozionanti per i nostri tecnici“. Non solo sorrisi, calore ed affetto, ma anche tanti regali donati dai negozi Campo Base Outdoor Equipment di Roma e dagli stessi operatori.