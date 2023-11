Dopo l’Isola dei Famosi ha deciso di lavorare come barista | Lo spettacolo è solo un ricordo

Siete curiosi di sapere che fine ha fatto la bellissima modella spagnola Gracia De Torres, finalista dell’Isola dei Famosi nel 2016 e valletta di Bonolis a Ciao Darwin nel 2019? Dopo una carriera, non molto lunga, nel mondo della moda e in quello della televisione, oggi ha detto per sempre addio ai riflettori e ha deciso di fare un lavoro umile, ma che le consente di avere una vita tranquilla e dignitosa. Scopriamo insieme cosa fa oggi l’ex showgirl e modella.

Cosa fa oggi Gracia De Torres?

Come si apprende dalla sua pagina personale Instagram, oggi Gracia De Torres ha abbandonato il mondo dello spettacolo. I reality show e le trasmissioni televisive sono solo un lontano ricordo. Oggi fa lo stesso lavoro che faceva quando aveva 19 anni e muoveva i primi passi nel mondo della moda, ossia la barista.

Molti follower l’hanno duramente criticata poiché si tratta di un lavoro umile e sottopagato, ma lei lo definisce tranquillo e dignitoso. L’importante è che è felice e serena e riesce a dare le giuste attenzioni alla sua famiglia che per lei oggi è la cosa più importante in assoluto.

Carriera della modella spagnola

Nata in Andalusia, più precisamente ad Almeria, il 18 dicembre 1987, Gracia De Torres ha conseguito una Laurea in Interior Design. Come i suoi fratelli, ha sempre amato l’arte e inizialmente non voleva fare la modella né tantomeno entrare nel mondo dello spettacolo o fare i reality show.

Ha giocato per anni a pallavolo come professionista, ma un grave infortunio al ginocchio ha messo fine alla sua carriera sportiva costringendola al ritiro da giovanissima.

L’esordio nel mondo della televisione avviene quando partecipa al programma Supermodelo, una sorta di American’s Next Top Model in versione spagnola. Ottiene grande successo e visibilità e per questo si trasferisce in Italia per poter lavorare nel mondo della moda.

Nel 2016 partecipa, arrivando persino tra i finalisti, ad una delle migliori edizioni dell’Isola dei Famosi. Il successo ottenuto le fa avere la chiamata nel 2019 da Paolo Bonolis come valletta bruna nel famoso programma Ciao Darwin.

Vita privata di Gracia De Torres

Da ben otto anni il suo compagno è Daniele Sandri. La coppia si è sposata nel 2018 e oggi ha due figli. Grande clamore ha suscitato il post Instagram della pancia post gravidanza della modella, profondamente segnata dalle smagliature.

L’ex showgirl ha preferito mostrarsi senza filtri, fuori forma e in versione reale come qualsiasi altra donna subito dopo aver partorito un figlio.

Oggi Gracia è profondamente diversa dalla ragazza di un tempo, quando appena arrivata in Italia era ossessionata dalla linea, dalle calorie e dalla bellezza. Oggi vive serena e sta bene con se stessa, non si impone diete rigide ed è felice come barista.