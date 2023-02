Dove depositare gli oggetti in eccesso quando hai trasformato il tuo garage in un’area hobby

Quando abbiamo un po’ di tempo libero a disposizione tendiamo molto spesso a cercare un’attività ricreativa che ci permetta di ricaricare le energie e al tempo stesso arricchirci come persone.

Lo sappiamo bene: niente come gli hobby ci permette di conseguire entrambi gli obiettivi con grande efficacia, e il fatto che ne esistano praticamente di tutti i tipi (dal giardinaggio al fai da te, passando per lo sport e per la musica) consente di fatto a chiunque di trovare quello perfetto per i propri gusti, talvolta anche più di uno.

C’è tuttavia un solo problema legato allo sviluppo di un hobby: lo spazio.

Se ci pensiamo bene, quasi sempre coltivare un hobby comporta inevitabilmente l’acquisto di svariati strumenti e attrezzi del mestiere che andranno a “rubare” sempre più spazio all’interno delle nostre abitazioni.

Non a caso quindi l’area più gettonata dove riporre i propri utensili e accessori risulta essere il garage: un locale spazioso e separato dal resto casa, dove esercitare i propri hobby in santa pace senza disturbare il resto della famiglia, ma soprattutto senza creare disordine in casa.

Problema dello spazio risolto, quindi? Non esattamente. Perché se da un lato è vero che il garage è senza dubbio l’area ideale da dedicare alle proprie passioni, è altrettanto vero che con il tempo tendiamo ad acquistare e accumulare sempre più attrezzi trasformando il nostro box in un vero locale hobby, obbligandoci a prendere in considerazione ipotesi alternative come trovare un magazzino per i mobili e altri oggetti in esubero che inizialmente erano stati relegati proprio in garage.

Certo, i magazzini hanno dimensioni variabili, molto spesso in esubero rispetto alle nostre necessità e i contratti d’affitto rappresentano un obbligo a lungo termine che non tutti sono disposti a sottoscrivere.

Come risolvere quindi questo problema apparentemente senza soluzione?

Il self storage, la soluzione perfetta per tutti gli hobbisti

Con il self storage tutti gli hobbisti hanno finalmente a disposizione uno spazio perfetto per depositare i propri strumenti in tutta serenità.

I moderni spazi per la sistemazione temporanea presentano infatti una serie di vantaggi che li rendono molto più agili e meno impegnativi di un magazzino tradizionale, facendone la scelta perfetta per chi non sa più dove mettere le cose in garage.

Ecco alcune ragioni per cui i self storage sono una scelta ideale per conservare i propri oggetti:

Sicurezza

I self storage moderni sono dotati di sistemi di sicurezza avanzati, così da garantire la massima sicurezza degli oggetti conservati.

Dimensioni flessibili

I self storage sono disponibili in diverse dimensioni, da unità piccole e compatte a spazi più grandi per oggetti di grandi dimensioni. Questo permette di scegliere la metratura più adatta alle proprie esigenze.

Convenienza

I self storage sono situati in posizioni strategiche, così da garantire la massima comodità e convenienza per i clienti che potranno sempre raggiungerli facilmente. Inoltre, tutti i self storage offrono servizi extra, come l’accesso a carrelli e transpallet, per rendere più facile lo spostamento degli oggetti.

Privacy

I self storage offrono un ambiente privato dove conservare i propri oggetti, senza preoccuparsi di dover condividere lo spazio con altre persone o di doverli esporre a occhi indiscreti.

Controllo

I clienti hanno il pieno controllo sulle loro unità di storage, con la possibilità di accedere al proprio box tramite codice privato personalizzato.

Versatilità

I self storage sono adatti per conservare una vasta gamma di oggetti: dai mobili ai documenti, passando per attrezzature sportive e attrezzi da giardinaggio. Questo rende i self storage una soluzione ideale per svariate esigenze di sistemazione.

Trasporto

Molti self storage offrono servizi di trasporto per aiutare i clienti a spostare gli oggetti all’interno della struttura. Questo può essere particolarmente utile per oggetti di grandi dimensioni o pesanti, soprattutto se non si dispone di un’autovettura o un furgoncino

Affidabilità

I self storage sono gestiti da professionisti che si occupano della manutenzione e della sicurezza della struttura, offrendo un’area sicura e affidabile per conservare i propri oggetti.

Si capisce quindi come i self storage rappresentino una vera e propria manna dal cielo per chiunque si trovi ad avere esigenze di spazio aggiuntivo, offrendo una soluzione efficiente e al tempo stesso agile e comoda a costi sostenibili.

Ma chi sono i migliori provider di questo servizio?

Hotel delle Cose, il self storage di Casaforte moderno ed efficiente

Gli Hotel delle Cose rappresentano la soluzione Casaforte per self storage moderni ed efficienti.

Tutti i box, infatti, sono allarmati e videosorvegliati h24 per permetterti di conservare ogni strumento in totale sicurezza. Con dimensioni che vanno da 2 fino a oltre 100 mq, inoltre, è facile trovare il magazzino su misura per le proprie esigenze.

Il personale qualificato è sempre a disposizione per aiutarti a sfruttare al massimo ogni cm, in modo da dover effettuare l’upgrade solo quando strettamente necessario.

Gli Hotel delle Cose sono distribuiti presso le maggiori città Italiane: vai sul sito e scopri il centro più vicino a te.