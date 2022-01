Hai mai visitato un luogo e detto: questo sarà il posto dove mi sposo? Sicuramente è capitato a tutti perché il giorno più bello della vita di un uomo e di una donna è quando decidono di costruire la loro famiglia.

Negli anni poi si cambia carattere, visione di vita, si trova il partener ideale e si deve scegliere a compromessi, ma è cui che spunta poi la domanda: Dove sposarsi?

Chissà perché prima di arrivare al fatidico “si”, le idee sono sempre molto chiare. Il mio abito da sposa/sposo sarà così. Voglio un grande ricevimento. Devo invitate chiunque al mio matrimonio. Tutte idee chiare che crollano quando poi si deve realmente organizzare le proprie nozze.

Quello che ci piaceva prima improvvisamente non ci piace più. Iniziano ad arrivare tanti consigli e perfino le preoccupazioni di genitori, amici e parenti. Il famoso “panico della sposa” non è poi tanto una legenda metropolitana.

Inoltre si devono fare i conti don un budget da non superare e di conseguenza anche questo potrebbe essere un elemento che incide su quale sia la qualità del matrimonio.

I consigli da seguire però sono semplici per avere un giorno speciale come lo avete sempre desiderato, vale a dire concentrarsi sulla location e preferire un servizio di catering.

I borghi con castello per un matrimonio da favola

L’Italia ha la fortuna di avere tanti luoghi che possono essere poi utilissimi per svolgere la propria cerimonia e il ricevimento. Solo che non ci si guarda mai abbastanza attorno oppure non ci si affida a degli organizzatori di nozze.

Mai pensato di sposarvi in un castello? Questi sono ambienti storici di cui in bel paese è pieno e, per fortuna, sono molto richiesti per i matrimoni. Infatti esistono castelli comunali e privati che si possono affittare a prezzi molto convenienti, ma naturalmente dovete poi organizzare l’allestimento delle sale e il ricevimento.

Si consiglia di avere al proprio fianco dei professionisti che sono in grado di organizzare il banquetting, in modo da rispettare pienamente il vostro mood da nozze.

I castelli possono essere molto romantici, in buono stato oppure avere delle caratteristiche che variano dai castelli in montagna e quelli con vista mare. Però c’è da ammettere che sono poi gli ambienti più belli da usare per il matrimonio. Insomma per delle nozze da favola con una vera principessina che si sposa, è importante pensare a questa location.

Città storiche con panorami mozzafiato

Non è detto che vi dovete allontanare chissà quanto per avere una splendida location. Infatti le città storiche, come Roma, offrono sia ambienti moderni o aree verdi di tutto rispetto, ma poi ci sono delle terrazze o parchi privati con dei panorami mozzafiato.

Cosa ne pensate di sposarmi con il panorama di Roma, la città eterna, ai vostri piedi? Un luogo che aiuta ad avere perfino delle foto ricordo da finire nelle riviste specializzate.

Siccome però la scelta è ampia e non potete conoscere le location più gettonate e belle per i matrimoni, affidatevi a dei wedding planner, in modo da avere una buona lista di scelte.