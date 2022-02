Droga a Roma: arresti e sequestri nella zona dell’Esquilino (VIDEO)

Nuovi controlli nella zona di Termini: sono iniziati la scorsa settimana e hanno posto particolare attenzione nell’area dell’Esquilino. Ieri pomeriggio, inoltre, a piazza Vittorio Emanuele II è stata eseguita un’operazione ad altro impatto che ha visto unite le forze della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale: gli agenti hanno così controllato la sicurezza urbana con particolare attenzione al controllo degli irregolari, dell’abusivismo, e di reati legati alla droga. Nello specifico si è prestata maggiore attenzione alla parte interna dei “Giardini Nicola Calipari”. Molte anche le strutture e gli esercizi commerciali controllati: si parla di un totale di 328 persone e 69 veicoli (13 sono state le violazioni al Codice della Strada rilevate). Ancora si parla di 32 controlli amministrati con 14 strutture ricettive e 18 esercizi commerciali.

Droga a Roma: un nuovo arresto

Durante questi controlli è stato arrestato un 31enne domenicano, colto mentre spacciava droga: si parla di 4,7 grammi di cocaina per i quali ha ricevuto 200 euro. A seguito della perquisizione sono stati trovati 22 involucri dal peso totale di 34 grammi di cocaina oltre a 400 euro in contanti. Inoltre sono state denunciate 2 persone in stato di libertà. I controlli alle strutture, invece state effettuate sanzioni pari a 37 mila euro. Chiusi 3 affittacamere B&B poiché violavano la normativa anti-covid, quella antincendio ed era presente un sovrannumero di posti letto. Inoltre non non avevano comunicato gli alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 13 esercizi commerciali ed attività di somministrazione di alimenti e bevande, invece, sono stati sanzionati a vario titolo per irregolarità amministrative e tributarie.