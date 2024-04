Dubai, piogge torrenziali e alluvioni nel deserto: in 24 ore cade la pioggia di un anno e mezzo

Forti temporali si sono abbattuti sugli Emirati Arabi Uniti. Autostrade e aeroporto si sono allagati, bloccando il traffico aereo e stradale.

Lo scalo di Dbx ha dovuto deviare decine di voli per la tempesta.

Dubai sommersa dalle piogge

Piogge torrenziali si sono abbattute sugli Emirati Arabi Uniti allagando le principali autostrade e l’aeroporto internazionale di Dubai. Il Dxb, l’hub aereo più trafficato del mondo per passeggeri internazionali, in un post su X consiglia di “non raggiungere lo scalo se non assolutamente necessario: i voli subiscono ritardo o deviazioni”. Lo scalo ha dovuto deviare decine di voli per la tempesta. “Stiamo lavorando 24 ore su 24 per rispondere all’emergenza”, ha fatto sapere lo staff dell’aeroporto.

Le piogge torrenziali sono iniziate la sera di lunedì e sono andate avanti per 24 ore. In un giorno sono caduti oltre 142 millimetri di pioggia, più di quanto se ne registri in un anno e mezzo.

This is the Dubai airport after the biggest flood of history. pic.twitter.com/Kv2Hgam9jM — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) April 17, 2024

Le cause di queste forti precipitazioni sono da ricercarsi nei cambiamenti climatici che stanno avendo i loro effetti anche sulla regione degli Emirati.