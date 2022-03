È attiva la Carta Giovani Nazionale

Buone notizie per i giovani. Chi ha tra i 18 e i 35 anni potrà aderire alla Carta Giovani Nazionale, tramite l’App IO. Questa carta è uno strumento digitale per le ragazze e i ragazzi residenti in Italia, che permette loro l’accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità.

I partner aderenti al progetto, sono le aziende pubbliche e private, le istituzioni e i brand internazionali che offrono esperienze e vantaggi in ogni ambito della vita quotidiana: casa, energia, viaggi, tempo libero, sport, cultura, stili green, mobilità sostenibile, formazione, opportunità professionali in Italia e in Europa.

Per il momento sono 50 le aziende che hanno preso parte a questa iniziativa, ma continueranno ad aggiungersene delle altre.

La Carta Giovani Nazionale è una iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Carta Giovani Nazionale fa parte del circuito EYCA (European Youth Card Association), organizzazione non profit che si occupa di promuovere la mobilità e la cittadinanza attiva delle e degli Under 35, e ha un soggetto membro in ogni Paese europeo.

Come utilizzare la Carta Giovani Nazionale

Carta Giovani Nazionale è accessibile unicamente in formato digitale attraverso l’App IO, disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android.

Va ricordato che, per entrare, è necessario autenticarsi con la propria identità digitale SPID o CIE.

Dopo il login su IO, si potrà richiedere la Carta dalla sezione Portafoglio o dalla scheda Servizio di Carta Giovani, visualizzare i partner e le opportunità offerte da ciascuno di essi e le istruzioni per iniziare a sfruttare le tue opportunità.

Partner in ambito di formazione e lavoro

Qui di seguito elenchiamo i partner in ambito formativo e lavorativo che hanno aderito alla proposta:

–Istruzione: British Council Italy; Business School 24 Spa; Goethe-Institut Italien; Istituto Cervantes Roma; Istituto Francese Italia; Rome Business School;

–Lavoro: ICT per giovani del Mezzogiorno, formazione gratuita per figure specialistiche ICT; Selfiemployment: finanziamenti per attività imprenditoriali; Crescere in digitale. Corso di formazione online, gratuito, sulle competenze digitali.

Le categorie

Non solo formazione e lavoro, ma anche altre agevolazioni in altri settori.

Vediamoli insieme:

-Casa

-Cultura e Tempo Libero

-Mobilità Sostenibile

-Salute e benessere

-Servizi Bancari e Finanziari

-Sport

-Telefonia e Internet

– Viaggi e Trasporti

Una valida opportunità, questa, che il governo ha messo in campo per sostenere la parte più giovane del Paese.