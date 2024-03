È il passo più famoso d’Europa, si erge a 2757 metri di altezza: 48 tornanti leggendari

Alla scoperta del passo più famoso d’Europa per i propri tornanti e la sua difficoltà: ecco dove si trova nel nostro continente.

L’Europa è tutta da scoprire, a cominciare dal passo più famoso del continente. Una bellezza montana non solo per gli sciatori e gli amanti delle montagne, ma anche per gli automobilisti che amano strade difficili e piene di tornanti da superare al volante delle proprie macchine. Quello di cui vi parleremo oggi, ed è visto come il più affascinante del Centro Europa, si trova proprio in Italia e ora vi diremo dove.

Il passo più famoso d’Europa: ecco dove si trova

Lo compongono 48 tornanti, definiti dai grandi giornalisti di automobilismo come “leggendari”. Ecco a voi il fantastico Passo dello Stelvio, che ogni anno attira migliaia di turisti e appassionati di automobili tra la provincia autonoma di Bolzano, la zona provinciale di Sondrio e soprattutto la meta montana di Bormio. Quest’area geografica delimita un confine importante e naturale della nostra nazionale, delimitando con le Alpi lo Stato italiano dalla Svizzera.

Il fascino di questo passo per gli automobilisti

Per gli amanti del Gran Turismo e delle auto sportive, il Passo dello Stelvio è un’avventura da provare almeno una volta nella vita. I passi montani sono definiti spettacolari, anche per i paesaggi che propongono, e soprattutto la difficoltà con il quale vanno affrontati al volante della propria automobile. Questa impervia strada, fatta di decine di decine di tornanti, viene considerata tra le più difficoltose dell’intera Europa.

La storia del passo più affascinante di Europa

Chi viene a guidare qui, anche solo per sfizio, deve prepararsi a scalare la bellezza di 2757 metri. Un viaggio all’interno del passo più asfaltato della Alpi Orientali e secondo, a livello di manto stradale, solo al Col de l’Iseran in Francia.

Come ci spiega la storia, il Passo dello Stelvio venne costruito nei primi anni dell’Ottocento da parte degli ingegneri sotto l’Impero Austriaco. Nelle strategie militari e urbane dell’Austria, infatti, questo passaggio aveva una rilevanza cruciale: collegare la provincia austrica della Lombardia con lo Stato austriaco. Con l’esito della Prima Guerra Mondiale, quest’area urbanistica divenne parte integrante della mobilità italiana.

Come sappiamo, il Passo dello Stelvio è anche un punto d’incontro tra diverse culture e lingue che vivono anche attualmente il Centro dell’Europa. Divisi da bellezze naturali inestimabili, tre lingue si dividono questo splendido territorio: l’italiano, il tedesco e la lingua romancio della Svizzera

I famosi tornanti di questo passo

Chi viene a guidare qui, troverà i famosi 48 tornanti leggendari. Tutti, come visibile in una mappa geografica, si trovano nell’area legata al lato nord del Passo dello Stelvio. I tornanti sono numerati con pietre, estendendosi per un percorso di circa 35 km: ovvero quello che divide la località di Trafoi da Bormio.