“È la sorgente più grande d’Europa”, si trova a due passi da Roma: acque trasparenti e luogo incantevole

La sorgente più grande d’Europa si trova nel Lazio e a pochi passi da Roma: ecco dove si trova e le sue caratteristiche.

Oggi vi parleremo di un altro incantevole posto presente nel territorio del Lazio e soprattutto a pochi chilometri da Roma. Un posto che i turisti hanno definito speciale, considerato come si tratti della più grande sorgente presente nel continente europeo. Ma non solo: anche a livello di paesaggio, questo posto lascia completamente a bocca aperto. Luoghi incantevoli e acque trasparenti: ecco dove trovarlo.

La sorgente più grande d’Europa vicino a Roma: ecco dove

Oggi vi parliamo della Sorgente di Santa Susanna, anche se sarebbe più corretto utilizzare il termine di “sorgenti”. Questo bellissimo posto fa la fortuna turistica del territorio reatino, trovandosi proprio nella provincia di Rieti. Queste sorgenti fanno riferimento alla Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile: proprio questo posizionamento, caratterizza quest’emblematico posto per turisti e soprattutto famiglie che lo vogliono visitare.

Le acque cristalline della sorgente più grande d’Europa

Proprio la presenza nella Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile, dona una caratteristica unica al mondo per questo spazio: le acque cristalline. Una caratteristica millenaria di questo posto, che vide la scoperta nell’epoca dell’Antica Roma. E’ proprio nella storia s’intreccia la leggenda attorno a questo straordinario spazio naturale. Infatti, sulla sua origine ancora oggi vengono tramandate diverse leggende e soprattutto aneddoti.

Le leggende attorno alla sorgente laziale

Tra le leggende più affascinanti, sicuramente quella più affascinante riguarda vede protagonista nientemeno che San Francesco d’Assisi. Il Santo, in questo splendido posto, avrebbe trovato riparo sotto un faggio secolare durante un temporale: la pianta, per non far bagnare San Francesco, avrebbe miracolosamente attorcigliato il frate per offrirgli riparo.

Ma non c’è solo la tradizione cattolica che trae spunto in questo posto. Qui tante leggende riguardano anche il sistema dell’alchimia. Qui c’è l’Arco Alchemico di Rivodutri, che rappresenta e simboleggia la trasmutazione della psiche e i rapporti tra il corpo, l’anima e lo spirito.

L’ambiente naturale della sorgente alle porte di Roma

Le Sorgenti di Santa Susanna sono una paradiso della biodiversità. Qui sgorgano oltre 5 mila litri d’acqua al secondo, con la profondità della sorgente che può raggiungere anche i 4 metri. Caratteristiche naturali ben rappresentate dal paesaggio circostante, che vedono la forte presenza di pioppi e salici. Oltre questi, anche una variegata presenza di fauna selvatica, tra cui è possibile avvistare rari uccelli migratori come gli aironi cenerini o le leggendarie gallinelle d’acqua.

Proprio queste caratteristiche, creano il posto perfetto per chi cerca attività turistiche immerse nella natura. Anche durante il periodo estivo, poi, questo spazio garantisce un posto molto fresco.