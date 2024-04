“È la spiaggia più bella d’Italia”, non è in Sardegna: mare cristallino a due passi dalla Capitale

La più bella spiaggia d’Italia non si trova in Sardegna, ma sorprendentemente la troviamo a pochi passi da Roma: ecco dove.

Come sappiamo, anche il Lazio ha le più belle spiagge d’Italia. Luoghi mozzafiato non solo per ospitare i turisti, ma anche aree geografiche che sono rimaste con un mare incontaminato: una caratteristica che purtroppo è sempre più raro trovare all’interno del nostro territorio regionale. Eppure, nella zona laziale c’è un’area costiera da far invidia alla Sardegna: ecco questo magico che ogni anno vede migliaia di turisti in visita.

La spiaggia più bella d’Italia si trova nel Lazio

In questo articolo vi parliamo di Sperlonga, Comune presente nella Provincia di Latina. Questo piccolo gioiellino di paese si nasconde tra le onde del Mediterraneo e la sabbia caratteristica del territorio laziale. Da molti esperti di turismo, questa località viene definita come la perla della nostra costa regionale: un territorio che soprattutto negli ultimi anni si sta facendo conoscere sul piano turistico, richiamando anche quei cittadini stranieri che vogliono provare la vacanza estive nelle caratteristiche località balneari all’italiana.

I punti di forza turistici di questa spiaggia

Sperlonga non è solo bellezza costiera e naturale, ma anche una località che fonde a queste qualità una grande storia. Tali dinamiche, sul piano dell’attrazione turistica, creano una miscela vincente per portare a visitare questo territorio e l’area sud del territorio Pontino.

Proprio la storia dipinge uno dei luoghi più rappresentativi di questo luogo, come lo è la Villa di Tiberio: questo è un sito archeologico, che al suo interno ospita una grotta marina trasformata in piscina dallo stesso imperatore romano. Poi troviamo il caratteristico Centro Storico di Sperlonga, che negli anni ha attirato i registi cinematografici per i vicoli stretti e le casette di colore bianco: un labirinto cittadino che fa la felicità degli occhi per turisti e cinema.

Le particolarità di questa spiaggia

Le spiagge presenti a Sperlonga sono considerate le più belle della Penisola, poiché sono composte da sabbie fini e soprattutto un’acqua cristallina dove fare il bagno. Tra le località più conosciute dai turisti, troviamo il Lido Beluga o il Lido Grotta dei Delfini: località che sul piano turistico offrono esperienze di grande relax e divertimento, proponendo anche una vista mozzafiato sul mare e unica nel suo genere.

Come arrivare a questa spiaggia

La cittadina di Sperlonga è facilissima da raggiungere partendo da Roma. Dalla Capitale si può arrivare qui con l’autobus o addirittura il treno, in un viaggio che dura poco più di due ore. In auto la si raggiunge più facilmente, anche se poi potrebbero esserci problemi per posteggiare la macchina.