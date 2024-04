È morto lo stilista Roberto Cavalli, aveva 83 anni

Lo stilista è venuto a mancare mentre si trovava nella sua casa di Firenze.

A dare notizia della sua morte sono stati i suoi familiari.

Addio a Roberto Cavalli

Lo stilista e imprenditore Roberto Cavalli è morto oggi nella sua casa a Firenze all’età di 83 anni. Malato da tempo, negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate. A comunicare la notizia della sua morte sono stati i suoi familiari.

Accanto a lui, come negli ultimi 15 anni della sua vita, la compagna Sandra Bergman Nilsonn, che due anni fa lo ha reso padre per la sesta volta del piccolo Giorgio. Dal suo primo matrimonio con Silvanella Giannoni sono nati Tommaso e Cristiana. Dalle seconde nozze con Eva Duringer – con cui l’avventura professionale è proseguita anche dopo la separazione – sono nati Robert, Rachele e Daniele. Nel 2015 il re dell’animalier aveva venduto il suo marchio.

Nato il 15 novembre del 1940 era rimasto orfano in tenera età, perché il papà fu ucciso durante un rastrellamento dei nazisti. Un evento traumatico che lo avrebbe segnato fino in età adulta. Si diplomò all’Accademia di Firenze e nel 1970 presentò al Salone del pret-à-porter di Parigi la sua prima collezione. Il vero successo arrivò nella seconda metà degli Anni Novanta, quando il marchio Roberto Cavalli arrivò a essere distribuito in 36 Paesi.

Oggi la griffe Cavalli è di proprietà della società di investimento di Dubai Vision Investments, che fa capo a Hussain Sajwani.