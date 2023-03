È tempo di Fashion Week: curiosità informazioni sull’evento più cool dell’anno

La settimana della moda è un evento molto importante non solo per i fashion addicted. È un evento dell’industria della moda che permette a stilisti e maison di presentare le ultime collezioni; allo stesso tempo il pubblico può farsi un’idea delle ultime tendenze. Tutto il mondo ospita le Fashion Week, ma le più importanti sono quelle che si svolgono nelle 4 capitali della moda mondiali: Londra, Milano, New York e Parigi.

Quando, dove e perché sono nate le fashion week?

La prima settimana della moda si tenne a New York nel 1943 e fu realizzata con lo scopo di promuovere la moda locale, poiché, a causa della seconda guerra mondiale, era diventato impossibile importare abiti dall’Europa, in particolar modo dalla Francia, quindi da Parigi. Finita la guerra, l’iniziativa di New York fu adottata dalle altre capitali della moda: Parigi, Londra e Milano. Da qui ebbero inizio le settimane della moda.

Il programma tutt’oggi inizia con New York, seguito da Londra, poi Milano, e termina con Parigi. Poi nel corso dell’anno ci sono varie sfilate che si susseguono, promuovendo la moda locale oppure presentando collezioni specifiche. Questi quattro eventi vengono fatti due volte all’anno. Sono suddivisi in due eventi in quanto l’evento con le sfilate primavera/estate si tiene a settembre/ottobre di ogni anno mentre l’evento con le sfilate autunno/inverno si tiene a febbraio/marzo di ogni anno.

Come funziona la Milano Fashion Week?

Ogni anno la Camera Nazionale della Moda organizza la Milano Fashion Week in una città che è considerata una delle quattro capitali mondiali della moda ed indiscusse leader del settore assieme a Parigi, Londra e New York. La Milano Fashion Week si tiene due volte all’anno: fra gennaio e febbraio si presentano le collezioni Autunno/Inverno e tra settembre e ottobre quelle Primavera/Estate. Chiaramente questo calendario è strutturato così per favorire i buyer, ovvero le persone che comprano i capi per poi rivenderli nei propri negozi. Le collezioni vengono presentate con un anticipo così largo per consentire loro di promuovere e preparare le campagne marketing legate ai capi.

Ogni stilista e ogni brand presenta ad un fortunato pubblico la loro nuova collezione in uno spazio preciso, con sfilate che non risultano solo semplici esibizioni di vestiti indossati da modelle e modelli, bensì veri e propri spettacoli teatrali! La Settimana della Moda è un evento dove tutto conta: il modo in cui vengono presentati i capi, le persone invitate alla sfilata, gli influencer e le modelle scelte. D’altronde, siamo nell’era dei Social Media, dove ogni dettaglio conta e può diventare virale!

La Milano Fashion Week è ormai diventata uno dei simboli della splendida città meneghina. Quando pensiamo al capoluogo lombardo non ci vengono in mente solo i suoi bei palazzi e i suoi famosi locali, ma anche il lusso, la moda e i bellissimi negozi della città.

Curiosità che non conosci sulla settimana della moda

Ecco le curiosità più interessanti sulla Fashion Week: