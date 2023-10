Ecco la classifica delle città più pericolose d’Italia

Siete curiosi di conoscere quali sono le città più pericolose d’Italia? Nella classifica uscita solo pochi giorni fa sul podio troviamo Milano e Roma, ma non figura Napoli che si piazza solo in decima posizione. Tutte le città che compaiono in classifica sono accomunate da un elevato flusso turistico nazionale e internazionale. La lista è stata stilata sulla base delle denunce presentate e più in generale sui reati denunciati ogni 100.000 abitanti. Volete saperne di più? Ecco i dettagli.

Le città più pericolose d’Italia: ecco le prime tre classificate

Al primo posto della classifica delle città più pericolose d’Italia c’è la metropoli della moda: Milano. Contrariamente a come si potrebbe erroneamente pensare sul podio non c’è Napoli, che qualche tempo fa era stata paragonata per livello di pericolosità a Caracas dalla rivista britannica The Sun, ma c’è la città della Madonnina. Dunque per il tasso di criminalità, rapine, omicidi, droga e reati denunciati, Milano è di gran lunga peggio della città all’ombra del Vesuvio.

Questo dato sicuramente stupisce i milanesi della Milano in almeno, ma non sorprende certo i milanesi che vivono in periferia, dal momento che i dati rilasciati dal Sole24ore sul numero delle denunce fatte in un anno parlano chiaro. Nell’ultimo anno sono aumentate del 3,5 % le denunce fatte a Milano.

I reati commessi e denunciati a Milano sono di svariato tipo: omicidi, rapine, droga, prostituzione, percosse, frode, truffe telematiche e violazione della proprietà intelletuale.

Al secondo posto nella lista delle città italiane più pericolose c’è Rimini, mentre al terzo posto sul podio c’è la Capitale d’Italia: Roma. Dal 2022 i reati denunciati nella Città Eterna sono aumentati del 5%.

Le altre città considerate pericolose in Italia

Al quarto, al quinto e al sesto posto della classifica delle città più pericolose d’Italia troviamo Bologna, Firenze e Torino. Al settimo posto c’è Imperia dove la maggior parte dei reati denunciati riguarda percosse e contraffazione, ma anche furti nei negozi. In ottava posizione troviamo Livorno, seguita in nona posizione da Prato.

In decima posizione troviamo infine la città di Napoli, dove la maggior parte dei reati commessi riguardano furti, contraffazione e traffico di droga.

Contrariamente ai luoghi comuni quindi notiamo che quella che dagli Italiani e all’estero viene considerata come la “capitale del male”, la città più pericolosa d’Europa nonché una delle più violente del mondo, ovvero Napoli, la città di Pulcinella, non è in prima posizione né sul podio.

Milano, la città dei vip e della moda, è invece in testa alle classifiche, segno di una nuova ondata di criminalità che ha coinvolto la metropoli negli ultimi anni.

Napoli, invece, resta nella sua situazione con il medesimo tasso di criminalità e nessun aumento dei crimini denunciati rispetto all’anno precedente e alla situazione fotografata dal 2019 ad oggi.