Edoardo Stoppa: chi è, età, Juliana Moreira, figli, foto, mamma, Instagram

Edoardo Stoppa (Milano, 20 novembre 1969) è un conduttore televisivo italiano. Laureando in psicologia all’Università di Padova, si è dedicato allo studio di recitazione con Lino Damiani. Pratica diversi sport tra cui paracadutismo, snowboard e arti marziali.

Ha lavorato per Match Music e LA7 nella conduzione di programmi quali Prima del processo e il contenitore Call Game. Sempre su LA7 ha condotto per 4 stagioni National Geographic presentando e realizzando documentari. Per All Music ha realizzato come coautore, ideatore e conduttore assieme a Christian Sonzogni i programmi di satira dedicati alla moda Modeland e alla musica “Music Zoo”. Per le reti Mediaset è stato attore in molte puntate di Scherzi a parte e ha condotto Village. Inoltre ha lavorato anche in radio e al cinema.

Da marzo 2006, Edoardo Stoppa entra a far parte della squadra di SKY, alla conduzione del format internazionale E!News a fianco di Ellen Hidding. Ha inoltre condotto la trasmissione “SHOCK” su Sky Vivo, riguardante gli sport estremi. Stoppa è maggiormente noto al grande pubblico per essere stato uno degli inviati di Striscia la notizia dal 2008 al 2020, programma in cui si occupava di casi legati al benessere degli animali, venendo per questo soprannominato “il fratello degli animali”.

Nel giro di vari anni, grazie alle sue inchieste, molti animali sono stati salvati da situazioni drammatiche e decine di responsabili di reati più o meno gravi legati al maltrattamento di animali sono stati assicurati alla giustizia. Nel 2011 la Mondadori ha pubblicato un suo libro, intitolato Per fortuna che ci sei, che racconta degli incontri che ha fatto con animali che gli hanno cambiato la vita. Dopo Striscia la notizia, è diventato inviato del programma Ogni mattina, dove continua ad occuparsi di animali ed ambiente.

La storia d’amore con la showgirl Juliana Moreira e loro figli

Edoardo Stoppa ha messo su una splendida famiglia insieme alla moglie showgirl di origini brasiliane Juliana Moreira. I due si sono sposati nel novembre del 2017 in seguito a ben dieci anni di fidanzamento e da queste felici nozze hanno visto la luce due figli: Lua Sophie, nata il 25 luglio 2015 sotto il segno zodiacale del Leone e Sol Gabriel, nato il 26 agosto del 2016, anche lui sotto il segno zodiacale del Leone. La piccola ha oggi sette anni d’età, mentre il bimbo è arrivato a 6.

Mamma Gabriella, cui Edoardo è molto legato

Edoardo Stoppa è molto legato alla mamma Gabriella che oggi ha 86 anni d’età. Qui sotto, una foto di famiglia con lei, i fratelli di Edoardo che si chiamano Manuela e Piergiorgio e tutti i nipotini al gran completo per festeggiare il compleanno della donna nel 2019.

Su Instagram, il conduttore può essere trovato all’account @edoardostoppaofficial. Qui, lo seguono 353 mila followers.