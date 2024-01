Eleonora Giorgi: “Come ho scoperto di essere malata”, il primo sintomo

Eleonora Giorgi, nota attrice e icona della commedia all’italiana, racconta come ha scoperto di essere malata.

Eleonora Giorgi ha sempre sparigliato le carte. Sia sul grande che sul piccolo schermo, l’attrice ha sempre dimostrato di saperci fare e soprattutto di mescolare divertimento e affidabilità. Lei a recitare, innanzitutto, si diverte. Il merito è anche di chi ha saputo cucirle addosso nuovi ruoli in grado di stimolare la sua creatività: gli inizi sono stati fondamentali. Il film “La sbandata” – accanto a Domenico Modugno – è servito a farla diventare un’icona degli anni ’80.

La commedia all’italiana è il suo habitat, ma è ingeneroso ridurla solo a questo. Il lavoro iniziale è servito a farla sbocciare e apprezzare dai più grandi del settore: Damiano Damiani, Carlo Verdone e Tonino Zangardi alcuni dei nomi illustri con cui ha lavorato. Proprio con Verdone c’è stato il massimo splendore, alcuni film con la Giorgi protagonista sono rimasti nell’immaginario collettivo di generazioni. Borotalco, ma anche molto altro.

Eleonora Giorgi, la carriera e la malattia

Lei ha raccontato quegli anni con una spensieratezza quasi d’altri tempi. Ora che ha 70 anni la Giorgi tira le somme e fa i conti con il presente di madre, nonna e donna da cui prendere ispirazione anche grazie alla sua forza di volontà. Giorgi racconta spesso come la famiglia sia stata (e resti) un punto di riferimento per lei. L’ancora a cui aggrapparsi in caso di necessità. Il momento è arrivato quando è stato necessario stringersi ancor di più attorno agli affetti: la scoperta del tumore al pancreas è stata uno spartiacque per l’interprete.

Il figlio, Paolo Ciavarro, avuto dalla relazione con Massimo, di quei giorni ha raccontato: “Sono stati difficili, ma ci hanno unito ancora di più. Dovevamo essere forti, in realtà sono stati momenti duri. Ho pianto, ma quei momenti sono serviti per capire che ora è il momento di alzare la testa e fronteggiare tutto quello che verrà”.

Il sintomo rivelatore

Parole forti che seguono il filo rosso in grado di portare al racconto confessione dell’attrice rispetto alla sua malattia, avvenuto a Verissimo qualche mese fa: “Ho scoperto di avere il tumore al pancreas grazie a un colpo di tosse. Il dottore mi disse di fare una tac perchè non era convinto, il riscontro è stato chiaro da subito. Il pancreas. Io credevo fosse ai polmoni il problema, e invece. Fortunatamente non ho metastasi”.

“Posso operarmi. Successivamente dovrò fare la chemio e poi affrontare l’operazione. Subito dopo ci sarà la convalescenza”. Un’altra prova importante per l’attrice, che affronterà con la solita grinta e voglia di rialzarsi. Una battuta d’arresto non cancella quanto fatto in passato e, soprattutto, quanto intenderà fare in futuro. Non è ancora il momento dell’ultimo ciak.