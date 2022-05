Elezioni Ladispoli 2022: chi sono i candidati a Sindaco, le liste dei consiglieri e quando si vota per le amministrative

Elezioni Ladispoli 2022. Ci siamo quasi, il countdown continua a scorrere inesorabile, le liste sono pronte e i candidati pure: le amministrative che dovranno decidere il futuro politico della città per i prossimi cinque anni sono alle porte. Manca, ormai, meno di un mese, e i cittadini saranno convocati alle urne per decretare chi prenderà il posto dell’attuale Sindaco Alessandro Grando.

Quando si vota a Ladispoli per le Amministrative?

Le Elezioni Amministrative sono in programma a Ladispoli per domenica 12 giugno 2022. Se ci dovesse essere, poi, un turno di ballottaggio, questo sarà previsto per la giornata di domenica 26 giugno. Ma Ladispoli non è un caso isolato: quest’anno saranno circa mille i Comuni chiamati a eleggere un nuovo Sindaco e la nuova squadra all’amministrazione cittadina. Per i centri con più di 15.000 abitanti è previsto un ballottaggio dopo due settimane se nessuno dei candidati dovesse riuscire a ottenere la maggioranza.

Chi sono i candidati Sindaco alle comunali di Ladispoli 2022

Sono diversi gli esponenti e i partiti politici che hanno annunciato la propria candidatura nei giorni scorsi. Ecco chi sono gli aspiranti Sindaci e le relative liste di consiglieri.

1) Amelia Mollica Graziano (Ladispoli al Centro, Ladispoli Cambia, Romanina per Ladispoli)

Il primo candidato a Sindaco che vi riveliamo è Amelia Mollica Graziano, con tre liste dalla sua: Ladispoli al Centro, Ladispoli Cambia e Romanina per Ladispoli:

Lista consiglieri Ladispoli al Centro

Marco Pecorella

Roberto Meloni

Eleonora D’Ascanio

Giovanni Guadagno

Margherita Mazzarella detta Rita

Cecilia Bandini, Davide Deidda

Claudio Stortini, Sabrina Laconi

Giuliano Bonelli

Gianluca Cavaliere

Aouatef Najar detta Ava

Felicetta Martino detta Licia

Rita Benedetti, Manuel Peluso

Marian Gheorghiu

Elena Daniela Florea

Martin Alin Costica

Giovanni Barbetta

Roberto Amatiello

Gabriela Maria Topila

Angela Di Russo

Lista consiglieri Ladispoli Cambia

Fausto Stefano Ruscito

Tiziana Comparelli detta Tiziana

Grazyna Swiwcicka detta Graziella

Raffaele Manzo

Debora Bimba

Alessandra D’Ottavio

Daniele Burranca

Daniele Moscatiello

Federico Carderi

Marco Di Micco

Massimiliano Florio

Rosina Monaco

Nazzareno Marino

Claudio Rigitano

Fabio Cantelmo

Antonella Zarrelli

Luigi Picchioni

Annalaura Conte

Paola Lancellotti

Chiara Pariciani

Simona Secchi

Lorenzo Fabbi

Miriam De Lazzaro

Maurizio Proietti

Lista consiglieri Romanina per Ladispoli

Romanina Rosetta Prato detta Romanina

Stefano Conti

Andrea Sacco

Serafina Procopio

Massimino Cascelli

Marisa Fasano

Umberto Ceccacci

Maria Pia Proietti

Francesco D’Amico

Mario Marcon

Gabriella Gori

Incoronata Cappucci

Giuseppina Costa

Serena Indoni

Mario Di Stasi

Giuseppina Copponi

Veronica Benedetti

Negulai Liviu Popavici

Enzo Leoni

Amedeo Biagiola

Paola Di Rienzo

2) Alessandro Grando (Forza Italia, Io Apro-Rinascimento, Cuori Ladispolani, Fratelli d’Italia, Lega, Lista Grando, Noi Ladispoli)

Alessandro Grando è il secondo candidato, nonché Sindaco uscente della città, che si presenta con 7 liste:

Lista consiglieri Forza Italia

Marco Penge, Barbara Lucco

Massimo Alimonti

Alessio Balestri

Vincenzo Barone

Katia Bigi

Paolo Cardarelli

Sabrina Conte

Alessandro D’Achille

Fabrizio D’Amico

Simone Dari

Raffaele De Falco

Antonio Ginti

Antonio Iorio

Dora Lazzarotto

Anna Leopardi

Francesco Occhipinti

Antonio Onorati

Federica Rossi

Alfonso Sellitto

Riccardo Serantoni

Sonia Torella

Sofia Valle

Laura Zen

Lista consiglieri Io Apro-Rinascimento

Felicia Caggianelli

Andrea Del Pivo

Maria Antonietta Civero

Caterina De Caro detta Katia

Chiara Fiorenza

Gratiela Cristina Gabor

Daniele Posa

Federico Gatti

Gianni Fadda

Giuseppe Cifani detto Pino

Marco Antonio Fioravanti

Marco Patrocchi

Marco Catalano

Mario Izzo D’Arienzo

Nicola Monopoli

Lucia Bedeschi

Riccardo Mameli

Roberta Vannelli

Roberto Colace

Roberto De Nardo

Rossana Mancina

Sabrina Galeotti

Stefano Giorgietti

Valerio De Martino

Lista consiglieri Cuori Ladispolani

Filippo Moretti

Raffaele Albano

Andrea Amoroso

Angelica Bordonaro

Anna Maria Catalano

Biagio Camicia

Bruno Camposarcone

Marco Cecchini

Franco De Falco

Veronica De Santis

Sabrina Di Benedetto

Mauro Di Giovanni

Tamara Ferraioli

Emiliano Fiorini

Lorenzo Fofi

Marco Lo Guzzo

Fernando Mangolini

Daniela Marongiu

Francesco Papaleo

Ornella Pieri

Valeria Pintus

Sara Solaroli

Ivan Valente

Rachele Zantomio

Lista consiglieri Fratelli d’Italia

Renzo Marchetti

Lucia Cordeschi detta Lucilla

Elena Fava

Sergio Adanti

Antonio Aliberti

Franca Asciutto

Melania Cafiero

Maria Teresa Corrao

Rocio Maribel Correa

Francesca De Carolis

Francesco Fichera

Maria Rosaria Grablovitz detta Magri

Floriana Gentile

Luigi Lamola

Gabriele Lancianese

Manuel Landi

Maria Caterina Leo

Carla Pallotti

Paolo Rapisarda

Fabio Razzi

Sara Santullo

Massimiliano Segatori

Claudio Sini

Vincenzo Valeriano

Lista consiglieri Lega

Luca Quintavalle

Maria Antonia Caredda

Carmelo Augello

Emiliano De Simone detto De Simoni

Gianfranco Ricella

Daniela Volpini

Amedeo Abati

Liviu Vasile Atudosiei detto Livio

Francesca Belli

Lucrezia Brischi

Annalisa Burattini

Catia De Amicis

Laura Di Stasi

Veronica Gaspari

Letizia Guggino

Danilo Leopardi

Emanuela Massimiani

Federica Macheda

Serena Mariani

Lorenzo Narduzzi

Gianna Orsini

Domenico Papagno

Rossano Pignotti

Gerardo Polese

Lista consiglieri Lista Grando

Gabriele Fargnoli

Fabio Ciampa

Caterina Carlomagno detta Consorti

Sabrina Fioravanti

Andrea Tabacchini detto Tabbacchini

Lorena Panzini

Stefano Fierli

Ferdinando Cervo

Monica Lotti

Natascia Pellecchia detta Monaldi

Cristina Lazzero

Angela Magnanti

Giuseppe Del Regno

Mauro Feroci

Piero Moriconi detto Valentino

Simona Giuliani

Stefania Palmieri

Simonetta Sabatini

Tatiana Amoroso

Patrizia Retrosi

Roberto Russo

Francesca Farruggio

Andrea Orchi

Fabrizio Sargenti

Lista consiglieri Noi Ladispoli

Emanuele Cagiola

Maria Enrica Paris detta Marika

Pierpaolo Perretta

Margherita Frappa

Manuela Risso detta Pink

Loris Sardellini detto Loris

Simona Indiveri

Alessandro Lombardi

Alessandra Fattoruso

Raimondo Terramano

Stefania Mari

Luisa Incoronato detta Isa

Giacomo Intraligi

Ciro Lemma

Vania Gnazi

Pasquale Monaco

Roberto Giuntini

Christian Abis

Serena Barchiesi

Riccardo Rosolino

Liviana Montaldi

Natascia Vinci

Giuseppe Liuzzi detto Spino

Marco Porro

3) Silvia Marongiu (Con Silvia per Ladispoli, Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle)

Silvia Marongiu si presenterà alle elezioni con 3 liste:

Lista consiglieri Con Silvia per Ladispoli

Crescenzo Paliotta

Raimondo Boccacci

Valentina Brandi

Paola Camilletti

Teresa Campanella

Silvano Castrechini

Angelo Antonio Catone

Francesca D’Atri

Maria De Luca detta Marina

Margherita De Pascalis

Francesco Di Domenico

Luca Galati

Novella Gaspari

Alessandro Giovannetti

Ivan La Fiura

Alessandro Maffei

Pasqualina Magliocca

Badia Rami

Renato Rizzo

Lucia Rocchi

Alessandro Santini

Franca Squillacioti

Rossana Valentini

Vincenzo Vona

Lista consiglieri Partito Democratico

Federico Ascani

Rosaria Russi detta Rossella

Stella Balis

Alessandro Battistelli

Bruna Cimenti

Alfredo Cozzolino

Sebastiano De Caro

Giacomo De Vito

Raffaella Del Re

Deborah Cosimo

Alessio Elia

Giulia Lanni

Angelo Leccesi

Stefano Lodolini detto Lodolo

Enrica Marchione

Sergio Mazza

Francesco Merolle

Chiara Morelli

Fabio Negri

Carmen Isabela Ninoiu detta Carmen

Daniela Pace

Barbara Paolacci

Carla Zironi

Andrea Zonetti

Lista consiglieri MoVimento 5 Stelle

Ida Rossi

Francesco Forte

Roberto Anselmucci

Gennaro Martello

Angelo Bella

Cinzia Caldini

Mario Cerulli

Giancarlo Civitella

Daniela Colace

Stella Dottor

Carla Giusto

Daniele Grillo

Silvia Laurenzi

Anna Lucia Lepore

Raffaele Massacci

Gaetano Minasi

Antonio Moccia

Francesco Pallai

Maria Paola Pecci

Claudio Pepe

Maurizio Sanseverino

Emma Santoro

Giovanni Rosario Scarcella

Anastasia Taliani

4) Alessio Pascucci (Ladispoli Attiva, Movimento civico Ladispoli Città, Europa Verde, Onda Civica, X Pascucci)

Alessio Pascucci in corsa per le amministrative di giugno con 5 liste:

Lista consiglieri Ladispoli Attiva

Gianfranco Marcucci

Ion Marian detto Giovanni

Fabio Paparella

Cristina Boccabella

Serena Liberatore

Federica Angelini

Antonio Arata detto Tonino

Flaminia Arigoni

Michele Arnone

Flavio Atzori

Gianluca Badini

Francesco Carboni detto Deppy

Davide Cerqua

Fabio Fantozzi

Michele Forte

Gianluca Frattini

Annalisa Grilli

Irene Guerrini

Gianni Izzo

Alessandra Maggi

Simona Manfroni

Martina Paoli

Valeria Vannoli

Sonia Zibellini

Lista consiglieri Movimento civico Ladispoli città

Eugenio Trani

Maria Concetta Palermo

Francesca Paola Di Girolamo detta Francesca

Eugenio Bocchi

Giorgia Buttaglieri

Francesco Calvi

Massimiliano Cannalire detto Max

Roberta Cippitelli

Fabio De Vecchi

Alan Donati

Silvia Gorrasi

Gianluca Greco

Marco Filonard

Riccardo Leoni

Lucilla Metta

Catia Minghi

Sara Mrzyglod detta Sara

Edoardo Nesci

Pietro Padovani

Marco Pesce

Alessandro Siragusa

Gionatan Turetta

Silvio Turi

Agata Grazyna Wojtala detta Agata

Lista consiglieri Europa Verde

Francesco Vigliotti

Cinzia Fumasoni

Giovanni Bellofiore

Maria Rapagna

Michele Castiello

Luigi Pisciotta

Carlo Angelini

Daniele Bartocci

Guido Buzzonetti

Alberto D’Innocenzi

Marco Impellizzeri

Damiano Martelloni

Beatrice Paolesse

Giulia Pericone

Simona Piovani

Anna Scimia

Luca Mattei Schilirò

Giulia Taraborelli

Carla Trabuio

Massimiliano Spingi detto Zandor.

Lista consiglieri Onda Civica

Federica Rizzo

Rita Brandolini

Lucia Brugnettini

Davide Campolongo

Antonio Capogna

Valentina Castellani

Cosimo Cicero

Marco Cicillini

Gianluca Firmani

Mara Fux

Matteo Guerrini

Antonio Montellanico

Claudio Nucci

Maria Alessandra Paliotta

Alessandra Pica

Francesco Prato

Sergio Pugnali

Asia Roscioli

Marco Riccardi

Valentina Scuderoni

Charles Gabriel Schwartz detto Carlo

Gaetano Sferrazza

Massimiliano Turriani

Valeria Venturelli

Lista consiglieri X Pascucci