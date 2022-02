Elisa al Festival di Sanremo 2022: età, carriera, canzoni, marito, figli, Instagram, testo, video e significato di ‘O forse sei tu’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Elisa che salirà sul palco dell’Ariston esibendosi sulle note del brano ‘O forse sei tu’. Ma conosciamola meglio, scopriamo di più sulla cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Elisa al Festival di Sanremo 2022: chi è, canzoni, carriera

Elisa Toffoli è nata a Triste il 19 dicembre del 1977 ed è una nota cantautrice, musicista, produttrice discografica. Nel corso della sua carriera ha anche avviato progetti come regista di videoclip, attrice teatrale, doppiatrice, scrittrice. Dopo la realizzazione di 10 album in studio, 6 compilation, 2 album dal vivo, 4 album video, 73 singoli e altrettanti video musicali, ha venduto oltre 5,5 milioni di dischi e ha riscosso successo anche in Europa e in Nord America. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2001 con il Brano Luce e ora, dopo aver collazionato premi su premi, è pronta a ritornare sul palco dell’Ariston.

Elisa, chi è il marito Andrea Rigonat: figli, vita privata e Instagram

Elisa è sposata con Andrea Rigonat, anche lui componente della band. Dal loro amore sono nati due figli: Emma Cecile, nata il 22 ottobre del 2009, e Sebastian, nato il 20 maggio del 2013. Su Instagram con l’account @elisatoffoli vanta oltre 1 milione di followers.

Elisa, testo e video della canzone ‘O forse sei tu’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “O forse sei tu” la canzone con cui Elisa salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo

Quando si colora un po’ di più

O forse sei tu

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po’ ridere

E io sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura

E guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Una scusa per farti sorridere

Sì che sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Mille volte

Ti ho cercato

Ti ho pensato

Un po’ più forte

Nella notte

Ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

E’ una canzone d’amore, di un sentimento puro, quello che fa venir voglia di vivere ancora di più.