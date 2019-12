Elisabetta Canalis: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata dell’ospite a Domenica In

Elisabetta Canalis sarà ospite oggi, domenica 15 dicembre, a Domenica In. Si racconterà in una lunga intervista a Mara Venier, tra vita privata e impegno per il sociale.

CHI È ELISABETTA CANALIS?

Elisabetta Canalis è una show girl, modella e attrice italiana naturalizzata statunitense: è nata a Sassari il 12 settembre 1978. Dopo la maturità classica, si è trasferita a Milano per frequentare il corso di laurea in Lingue e Letterature Straniere: in questo periodo, ha partecipato a vari casting, fino a che nel 2002 non viene scelta come velina per Striscia la notizia in coppia con Maddalena Corvaglia. Da lì si aprono per la Canalis le porte del mondo dello spettacolo: partecipa anche ad alcune produzioni cinematografiche e nel 2006 è la protagonista con Fabio De Luigi della seconda stagione della situation comedy Love Bugs. Nel 2011 ha affiancato Gianni Morandi, insieme a Belen Rodriguez, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu nella conduzione del Festival di Sanremo. Nel 2015 è stata eletta Goodwill Ambassador di UNICEF Italia.

LA VITA PRIVATA DI ELISABETTA CANALIS

Nei primi anni 2000 Elisabetta Canalis ha avuto una relazione con il calciatore Christian Vieri e dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata fidanzata con l’attore americano George Clooney. Nel 2014 si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri: i due si sono sposati ad Alghero e la testimone di nozze di lei è stata Maddalena Corvaglia. La coppia ha avuto una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015 a Los Angeles.

CURIOSITÀ SU ELISABETTA CANALIS