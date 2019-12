Elisabetta Gregoraci: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata dell’ospite a Domenica In

Elisabetta Gregoraci sarà ospite oggi, domenica 29 dicembre, a Domenica In condotto su Rai 1 da Mara Venier, e sarà una delle protagoniste del grande spazio dedicato all’astrologia di Paolo Fox.

CHI È ELISABETTA GREGORACI?

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato l’8 febbraio 1980: è una show girl, ex modella e conduttrice televisiva. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997, quando viene eletta Miss Calabria e prende parte alla finali nazionali di Salsomaggiore Terme. In seguito, ha avuto una carriera come modella e ha sfilato per Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino. Ha iniziato poi a lavorare in televisione, partecipando nel 2005 al reality show di Rai 1 Ritorno al presente. Dal 2012 al 2017 ha condotto il programma di Rai 2, Made in Sud.

LA VITA PRIVATA DI ELISABETTA GREGORACI

Elisabetta Gregoraci ha avuto una relazione con l’imprenditore Flavio Briatore: i due nel 2008 si sono sposati e nel 2010 è nato il figlio Nathan Falco Briatore. Nel 2017 la storia d’amore è arrivata al capolinea e i due hanno firmato la separazione consensuale. Elisabetta Gregoraci dopo la fine della storia d’amore con Briatore ha iniziato a frequentare l’imprenditore Francesco Bettuzzi, il fondatore di Pure Herbal.

CURIOSITÀ SU ELISABETTA GREGORACI