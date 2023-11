Emanuela Folliero ed il suo amore folle, oltre a scarpe e vestiti c’è anche…

Siete curiosi di sapere qual è la grande passione della conduttrice televisiva Emanuela Folliero, oltre alle scarpe e ai vestiti? La donna, attraverso i suoi quotidiani post e stories su Instagram, condivide con i fan vari frame della sua vita personale. Non è stato difficile quindi scoprire che la donna ha un amore folle per i cani. Il cane è il migliore amico dell’uomo e lo sa bene Emanuela che lo scorso anno ha perso la sua adorata cagnetta di nome Nina.

Emanuela Folliero e l’amore per i cani

La dolce cagnolina Nina è stata il primo cane preso dalla conduttrice. La cagnetta non è stata comprata in qualche allevamento, bensì è una trovatella salvata dal canile ed adottata dalla conduttrice. Dolce, leale, fedele, sincera, gioiosa e spensierata: così definisce Emanuele la sua amatissima cagnolina Nina in un lungo post toccante e strappalacrime pubblicato lo scorso anno su Instagram, nel giorno della morte dell’animale.

La Folliero definisce i cani i migliori amici che una donna possa amare, gli unici che sanno realmente donarti amore incondizionato e fedeltà e che non ti tradiranno mai. Nina però non era l’unico cane della conduttrice. Come si vede nei suoi post Instagram, la Folliero aveva due chihuahua: Nina e Nancy che lei chiamava “la bionda e la bruna”.

Nel post di ieri Folliero si è mostrata insieme ad un altro cane, un Cavalier King di color bianco e cannella, di cui però non sappiamo ancora il nome. In realtà non sappiamo neppure se sia un nuovo membro della sua famiglia o se lei si sia semplicemente fatta scattata una foto con il cane perché le piacciono molto gli animali.

Curiosità sulla conduttrice

L’ex signorina Buonasera, volto storico di Rete4, in passato prima di approdare nel mondo della televisione, ha fatto i lavori più strani. Uno di questi consisteva nel distribuire volantini su i pattini tra Piazzale Loreto e il Duomo. Quando fu chiamata la prima volta dalla produzione di Mediaset pensava fosse uno scherzo di cattivo gusto e riagganciò il telefono per ben 3 volte. Ricorda ancora la data esatta: era il 1°aprile del 1990.

La showgirl ha avuto tanti amori e corteggiatori. Il calciatore Andrij Shevchenko era segretamente innamorato di lei quando stava con un altro calciatore Beppe Baresi. Ha avuto una love story con il famoso batterista Stefano D’Orazio ed è stata sposata con Enrico Mellano. Il suo matrimonio è stato lampo, ma ha portato alla nascita del figlio Andrea.

La Folliero oggi è felicemente sposata con Giuseppe Oricci, un imprenditore che vive lontano dai riflettori e che lei definisce “un gentleman d’altri tempi“.

Tra le varie curiosità su di lei, pochi sanno che la migliore amica e confidente della conduttrice è Federica Panicucci.