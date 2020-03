Emergenza Coronavirus: dalla Regione Lazio 4.000 mascherine per Pomezia

La Regione Lazio invierà nelle prossime ore 4000 mascherine al comune di Pomezia per la distribuzione gratuita. Il vice presidente Daniele Leodori ha deciso, in accordo con la Protezione Civile regionale, di acquistare mascherine per tutti i comuni del Lazio ed inviarle in numeri proporzionali al numero di abitanti. La distribuzione gratuita prevedrà necessariamente l’adozione di un criterio da parte del Comune, che dovrà tenere conto delle categorie di persone più fragili e potenzialmente a rischio contagio. «Una buona notizia, una bella iniziativa!», ha commentato il Consigliere comunale di Pomezia Domani Stefano Mengozzi.

