Emergenza Coronavirus: pandemia e pensioni, la nota di Unisin-Ubi Lazio

«Quello che ci aspetta sarà un inizio mese difficile». E questa l’affermazione di Alessia Di Rocco, Segretario Regionale del sindacato autonomo dei bancari Unisin-Ubi Lazio. In una nota aggiunge: «Il momento che stiamo vivendo non è paragonabile a nessun altro periodo storico fino a ora vissuto. Ci troviamo a fronteggiare un nemico invisibile e quanto mai insidioso. La situazione nelle filiali è molto delicata. Le vite di tutti stanno cambiando, come devono cambiare per questo periodo di pandemia le modalità di lavorare, di socializzare, di studiare e di andare in banca».

«Le banche, in base al DPCM del 22 Marzo 2020, sono considerate come attività che svolgono servizi essenziali e dunque rimarranno aperte, ma bisogna tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori che continuano a svolgere il loro lavoro con senso di responsabilità e quella dei nostri clienti. La tutela della salute e sicurezza di lavoratori del credito e clienti è l’oggetto dell’accordo tra Abi e le Organizzazioni Sindacali di settore, che prevede l’ingresso in banca solo previo appuntamento e per reali necessità nonché per l’esecuzione di operazioni indifferibili. Invitiamo tutti i correntisti a rispettare tale disposizione e a valutare con i colleghi la possibilità di svolgere gran parte delle operazioni tramite i canali remoti messi a disposizione dalle banche».

«In questi giorni si presenterà il tema del pagamento delle pensioni che non dovrà portare le persone più fragili ed a rischio di contagio, a riversarsi in banca per prelevare la propria pensione. L’appello che facciamo è quello di chiamare per fissare il proprio appuntamento. Ci sta a cuore la salute di tutti!».

UNISIN-UBI chiede a tutti il rispetto delle regole a tutela della salute dei colleghi e della clientela, al fine di evitare il più possibile il rischio dei contagi del Covid-19. Maggiormente ora che il pagamento delle pensioni è prossimo, chiediamo di recarsi in banca su appuntamento e non tutti il primo giorno utile, ma anche nei giorni successivi. Sul sito Ubi Banca al link https://www.ubibanca.com/news-coronavirus-comunicazioni-clienti è possibile consultare gli orari che osservano le filiali e le indicazioni per prendere il proprio appuntamento nonché l’elenco di tutti i canali messi a disposizione della banca per effettuare molte operazioni comodamente da casa. Confidiamo nel buon senso di tutti.