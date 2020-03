Emergenza Coronavirus: si potenzia la terapia intensiva nel Lazio

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus in tutto il Lazio si sta cercando di potenziare la terapia intensiva e di attivare altri posti letto.

Potenziamento della terapia intensiva nel Lazio

Come si legge sul portale Salute Lazio, per quanto riguarda Asl Roma 1 da martedì 17 marzo saranno disponibili ulteriori 8 posti di penumologia. A Viterbo, dal 13 marzo saranno disponibili 4 posti in più di terapia intensiva e dal 14 marzo ulteriori 14 posti di malattie infettive. A Cassino, da domani 13 marzo saranno attivati ulteriori 4 posti di penumologia, a Latina dal 12 marzo saranno disponibili 12 posti in più di malattie infettive, mentre a Rieti dal 16 marzo saranno attivati 11 posti di terapia intensiva.

A Roma, l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea attiverà ulteriori 20 posti di terapia intensiva il 20 marzo; l’ospedale San Giovanni metterà a disposizione da oggi ulteriori 4 posti di terapia intensiva; il Policlinico Tor Vergata attiverà da domani 8 posti di terapia intensiva in più e dal 17 marzo ulteriori 16 ed infine il Policlinico Gemelli da lunedì mattina attiverà 21 posti di terapia intensiva e 28 posti di malattie infettive.