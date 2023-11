“Endgame”, terremoto nella Royal Family: Harry è assestato di potere

Esce oggi martedì 28 novembre 2023 in tutto il mondo il romanzo “Endgame“che promette di regalare segreti e scandali della famosa Royal Family. In particolare il focus del libro scritto da Omid Scobie, esperto della casata dei Windsor, sarebbe sui Sussex. Ci aspettiamo tutti rivelazioni bomba pronte a far tremare nuovamente Buckingham Palace e mettere in crisi il regno di Carlo. Questa volta non vengono dipinti male solo Harry e Meghan, ma anche William e persino Kate Middleton. Siete curiosi di sapere cosa c’è scritto di tanto scandaloso nel libro “Endgame“?

Un nuovo scandalo a corte: Endgame

Harry sarebbe assetato di potere e William un principe ambizioso che non vede l’ora di salire al trono. Meghan non vorrebbe alcun contatto con la Royal Family e sarebbe stata lei a convincere il marito, il principe ribelle, a rompere definitivamente con la famiglia Windsor. Queste sono solo alcune delle rivelazioni bomba fatte nel romanzo scandalo “Endgame“, da oggi acquistabile in libreria e online.

Nello specifico l’autore Omid Scobie rivela che al funerale della Regina Elisabetta Meghan non vedeva l’ora di lasciare l’Inghilterra e non ha mai rivolto parola a nessun membro della Royal Family. La duchessa ha confermato di non voler avere più alcun contatto presente o futuro con la monarchia britannica, ma non ha neppure ambizioni politiche e quindi non entrerà in futuro nella politica americana (come alcune malelingue avevano detto).

William e Harry, i due principi della Corona Inglese

Nel libro “Endgame“si parla molto anche del rapporto tra i due fratelli figli di Carlo e Diana. Il rapporto tra William e Harry oggi è al capolinea, i due principi sono accecati dalla rabbia e dal rancore. Senza dimenticare che William ha avuto un ruolo deciso nel processo di allontanamento della coppia Meghan-Harry dalla monarchia britannica.

L’autore rivela anche che Kate ha sempre visto e considerato Meghan come una rivale agguerrita, pronta a tutto pur di rubarle la scena inglese. Nello specifico Omid Scobie afferma che “Kate ha passato più tempo a parlare di Meghan che con Meghan“. Sempre nel romanzo si sostiene che sarebbero stati William e Kate ad alimentare le malelingue su Meghan e fomentare la stampa inglese.

Un’altra rivelazione bomba riguarda l’annuncio della morte della Regina. Harry lo apprese dalla BBC tramite una chiamata di Meghan e non fu avvisato dalla Royal Family. Quando fu resa pubblica la notizia del decesso dell’amata nonna, Harry non ne sapeva nulla ancora e rimase distrutto dal dolore.

L’ultimo scoop parla di una faida in corso tra il re Carlo III e il primogenito William. Il principe sarebbe troppo ambizioso e pieno di idee per modernizzare la monarchia, al contrario del padre che punta a conservare le tradizioni.