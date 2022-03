Era ricercato da 12 anni: rintracciato pluripregiudicato a Latina

12 anni: questo il tempo intercorso prima che venisse arrestato. Ma, finalmente, la giustizia conclude il suo corso. Finisce con in manette un pluripregiudicato di Latina, arrestato ieri nel tardo pomeriggio dagli agenti della Squadra Mobile del luogo. L’uomo dovrà scontare un anno, quattro mesi e 15 giorni di reclusione come pensa per il reato da lui commesso, estorsione aggravata. I fatti, messi in pratica con l”ausilio di un complica, risalgono al 2010. L’uomo, un 27enne di Latina, è stato individuato presso la sua abitazione.

(Foto di repetorio)

Leggi anche: Roma, arrestati vigili e funzionari comunali corrotti: prendevano mazzette in cambio di favori