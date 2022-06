Esami di maturità, no di Zingaretti alle mascherine: ‘È una cattiveria. Chiederò al Governo di liberare i ragazzi’

Esame di maturità con le mascherine. Nonostante la decisione sia arrivata solamente pochi giorni fa, le polemiche non si sono fatte attendere. Degno di nota l’appunto avanzato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che si è detto contrario all’utilizzo dei dispositivi di protezione per i maturandi.

Ma facciamo un attimo un passo indietro. Come avevamo spiegato pochi giorni fa in un altro articolo, la decisione di indossare le mascherine — di tipo Ffp2 all’esame di maturità — è frutto di una sentenza che il Tar ha depositato lo lo scorso 8 giugno.

Con essa il tribunale amministrativo ha respinto un ricorso del Codacons, il quale — a sua volta e con ‘alla mano’ l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile — ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto legge n.24 del 2022.

I giudici del Tar ha poi provveduto a far luce sulla questione, dichiarando priva di presupposti la questione di legittimità costituzione sollevata dal Codacons e introducendo l’obbligo di indossare la mascherina per gli studenti.

Come dicevamo, la decisione di utilizzare le mascherine all’esame di maturità è tutt’altro che passata inosservata. In merito, infatti, si è espresso anche il presidente della Regione Lazio Zingaretti:

‘La maturità si può svolgere senza mascherine. Chiedo al Governo un provvedimento in tal senso. Non è corretto far decidere i dirigenti scolastici. Non c’è l’obbligo in quasi tutte le occasioni sociali, chiederlo con lo stress per un esame è una cattiveria’.