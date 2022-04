Escursioni e sentieri da fare in Costiera Amalfitana

Un viaggio attraverso i sentieri più belli e suggestivi da poter fare in costiera amalfitana. Dal Sentiero degli Dei a quello delle ferriere e dei limoni, ma anche la possibilità di arrivare nelle città più belle attraverso il mare. Tante sono le alternative e le sorprese che vi potrà regalare questa pezzo di costiera meravigliosa.

Dove dormire in Costiera Amalfitana?

Per far si che la tua vacanza in Costiera si davvero perfetta e così anche le tue escursioni bisogna scegliere con attenzione anche la località in cui soggiornare.

La Costiera è molto lunga, circa 50 km fatte di strade strette e curve a picco sul mare tra borghi e paesi davvero incantevoli ognuno da scoprire.

Il nostro consiglio è di valutare Praiano come luogo per il tuo soggiorno e punto di partenza per le escursioni. Praiano è un piccolo borgo di pescatori situato nel cuore della Costiera Amalftiana. Da qui è possibile raggiungere facilmente sia il Sentiero degli Dei che gli itinerari tra le limonaie della Costiera oltre che i principali luoghi di interesse come Positano e Amalfi sia via terra che via mare.

Per la vostra vacanza a Praiano potrete scegliere un hotel vista mare della Costiera Amalfitana come il Grand Hotel Tritone che vanta un accesso diretto al mare per le escursioni in barca e un panorama mozzafiato con un’eccellente esposizione dove il sole splende dall’alba al tramonto.

Positano e il sentiero degli dei: un percorso da togliere il fiato

Il nostro speciale tour non può che partire da quello che considerato uno dei sentieri più emozionanti e più caratteristici di tutta la costa d’Amalfi: il sentiero degli dei. Già dal nome potrete capire che quello che vi aspetta sarà qualcosa di divino da un punto di vista paesaggistico e che vi permetterà di ammirare panorami unici. Circa otto chilometri con la partenza dalla città di Agerola e l’arrivo nella località di Nocelle, una frazione della città Positano. L’area salubre e pulita, la vista su Capri e il mare in lontananza riflette il cielo, ci parla di un percorso considerato il più bello della Campania e tra più attrattivi d’Italia. Il periodo migliore per poter affrontare questo sentiero è tra marzo e giugno, quando le giornate non sono ancora calde e non risulta affollato come in alto stagione. Circa tre ore di cammino, con sentieri non sempre regolari. Sconsigliato a chi soffre di vertigini e ai bambini sotto i dieci anni. La visione di Positano e l’arrivo vi regaleranno poi un meritato riposo. Il ritorno ad Agerola, dove potrete gustare i tanti prodotti tipici tra cui la mozzarella, potrà essere fatto attraverso un autobus che vi porterà alla base.

La valle delle ferriere e il sentiero dei limoni: i luoghi del cuore della costiera amalfitana

Un sentiero interessante e altrettanto affascinante è quello della Valle delle ferriere. E’ proprio passeggiando per le vie di questo borgo, che è possibile incontrare cascate e corsi d’acqua che rendono l’ambiente molto fresco anche d’estate. Percorrerete piacevolmente questa valle che risulta una vera e propria riserva naturale. Il percorso è consigliato a tutti e dura circa un’ora, con partenza o dal centro di Amalfi o dal piccolo e pittoresco borgo di Pontone, situato a circa duecento metri sul mare e che scende lungo i Monti Lattari fino ad arrivare ad Amalfi. Consigliatissimo!!! Il sentiero dei limoni è inserito tra quelli sicuramente da poter fare per assaporare al meglio gli odori di questa terra. La strada congiunge la città di Maiori con quella di Minori. Il sole accompagnerà la vostra passeggiata insieme al paesaggio tipico delle limonaie che danno vita al frutto tipico di queste zone, ovvero il limone. Proprio nel borgo di Torre c’è una grande produzione di quest’agrume permette di produrre anche il liquore tipico della costiera: il limoncello. Il percorso dura meno di un’ora con diverse scale da scendere e salire. Il consiglio è di godere dell’intero panorama tra fiori, profumi e incontri di persone gentili.

Tour in Costiera Amalfitana via mare: aliscafo, barca e gommone

Non essendoci treni e salendo il traffico alle stelle durante il periodo di alta stagione, uno delle scelte migliori per poter fare un minitour delle principali località della costiera amalfitana è sicuramente la via del mare. Da marzo ad ottobre sono attivi i principali collegamenti per la Costiera Amalfitana, sia da Salerno che da Napoli con approdi ad Amalfi, Positano, Maiori e altre città della costa. I servizi tramite traghetti ed aliscafi sono forniti da diverse società marittime. Prenotate in anticipo il vostro biglietto in modo da godervi al meglio il vostro tour via mare. Se volete visitare invece le calette più particolari, ci sono alcuni posti imperdibili come il fiordo di Furore, la grotta dello smeraldo o la spiaggia di Santa Croce, in questo caso potrete fittare una barca o un gommone. Nel primo caso ci sono diversi tour organizzati, oppure potrete optare per la scelta più sportiva del gommone. Di norma sono omologati per quattro o sei persone con prezzi che variano dai 150 a i 300 euro. Vi consigliamo di fittare uno skipper in modo da godervi al meglio la vostra gita in mare in totale spensieratezza. Buon tour!!!