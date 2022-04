Esonero Canone Rai, toglierlo dalla bolletta e non pagarlo: chi può farlo, come fare

Esonero Canone Rai. Una delle domande che sta ronzando ultimamente nella mente di molti italiani, ma che in realtà si ripresenta ogni anno, puntuale come sempre, è quella sull’esonero per il canone Rai annuale. In particolare, come fare per non pagare il canone Rai 2022 per il secondo semestre, dal momento che l’esenzione per l’interno anno non è più possibile a causa del superamento dei termini previsti.

Scadenza per la domanda di esenzione Canone Rai

Di fatto, proprio per l’esenzione in questione, ci sono due date chiave da tenere sotto controllo. Per quanto concerne l’esonero del canone Rai 2022 per l’intero anno in corso, come anticipato, la domanda andava presentata entro lo scorso 31 gennaio. Tuttavia, presentando l’istanza di esenzione all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 30 giugno 2022, sarà comunque possibile avvalersi dell’esenzione per il secondo semestre dell’anno in corso.

Come fare per non pagare

Ovviamente, per essere esentati dal pagamento della seconda rata, non basta far domanda e presentare l’istanza. Oltre a ciò, occorre dichiarare, sotto la propria responsabilità, che nella propria abitazione di residenza non ci sono televisori. Se il cittadino non ha apparecchiature televisive che trasmettono i consueti canali, allora potrà avere accesso all’esenzione per il pagamento.

Il modello della dichiarazione sostitutiva

Un esonero che prevede la presentazione al Fisco di una dichiarazione sostitutiva per l’assenza in casa della Tv. La dichiarazione in questione va effettuata su apposito modello che, per i contribuenti con un’utenza elettrica ad uso domestico. Il modello si può scaricare direttamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.