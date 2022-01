Esquilino: turisti senza green pass nel B&B (e non solo), multe per 30mila euro

Esquilino, in vacanza ma senza green pass. Sono stati trovati in otto senza la certificazione verde e per questo sono stati multati dalla Polizia di Stato. E’ questo il risultato di uno dei controlli predisposti dalla Questura per verificare il rispetto della normativa anti Covid alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nei giorni scorsi.

Esquilino: chiusa per 5 giorni una struttura ricettiva

Ebbene, nell’ambito di tali controlli, all’interno di un bed & breakfast della zona i poliziotti hanno accertato che nella struttura delle 8 stanze presenti per un totale di circa 52 posti letti solo 6 erano autorizzate, con 16 posti letto disponibili. Al momento dell’ispezione risultavano alloggiate circa 20 persone, censite, tuttavia, su un registro in maniera incompleta ed irregolare. Ma è stato approfondendo l’accertamento che gli agenti hanno scoperto che tra gli ospiti alcuni erano senza green pass.

Denunciato il titolare e sanzionati 8 soggetti privi di certificazione verde, sanzioni per 30.000 euro

Otto persone, provenienti da Genova, sono state infatti rintracciate successivamente nelle vicinanze dagli investigatori, risultando prive del pass. Per questo sono state sanzionate amministrativamente, insieme allo stesso gestore che le aveva ospitate, perché non in possesso della certificazione verde. Ricordiamo che ad oggi per soggiornare nelle strutture ricettive è necessario esibire il Super Green Pass, quello ottenibile solo con vaccinazione e guarigione.