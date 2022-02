Estorsione alle porte di Roma: in manette 3 giovanissimi

Era il pomeriggio del 31 gennaio 2022 quando i carabinieri della Stazione di Trevignano Romano, alle porte di Roma, hanno arrestato tre giovanissimi: due 23enne e un 21enne. Il reato era estorsione in concorso: i ragazzi, infatti, si erano dati appuntamento con il titolare di un negozio al fine di estorcergli del denaro ma, una volta giunti all’appuntamento, hanno trovato i carabinieri ad attenderli. I militari hanno bloccato i tre ragazzi, riuscendo poi a scoprire l’identità del mandante dell’estorsione, un uomo di Roma. Egli è risultato a che responsabile quale mandante materiale di un’altra estorsione avente per vittima sempre il titolare dello stesso negozio. Il 2 febbraio 2022 i carabinieri hanno così eseguito un’ordinanza di custodia cautelate in carcere emessa a carico del quarto uomo dal Tribunale di Civitavecchia su richiesta delle Procura.

(Foto di repertorio)