Per inciso, il termine Estumulazione indica l’insieme di operazioni che consentono di recuperare la salma deposta all’interno di loculi, nicchie, tombe di famiglia e cappellette. La procedura viene eseguita in determinate occasioni.

Una volta che termina la concessione del loculo è necessario che ci si preoccupi di spostare il defunto oppure di acquistare una nuova concessione. Cerchiamo di chiarire le situazioni in cui ci si ritrova.

Il loculo è un luogo cimiteriale che viene “acquistato”, ma in modo temporaneo. Si compra una concessione di occupazione del luogo cimiteriale per un determinato lasso di tempo. Al termine della concessione è possibile fare il rinnovo. Solo che non è escluso che si debbano trasferire le salme all’interno perché il loculo ha bisogno di una ristrutturazione, si vuole avere un altro loculo oppure, in base alla gestione dei luoghi del cimitero, si deve procedere allo spostamento.

Potrebbe perfino darsi che gli utenti che sono eredi decidono di fare una cremazione della salma, proprio per non avere ulteriori costi negli anni avvenire. Quest’ultima è la scelta che viene fatta da tante famiglie che poi provvedono ad una dispersione delle ceneri all’interno di giardini delle memorie.

Alle volte però ci si ritrova a non poter acquistare o rinnovare i loculi, che sono già stati prenotati da altri utenti, perché è questa anche la condizione in cui ci si ritrova, e la salma deve essere obbligatoriamente spostata nell’ossario.

Differenza con l’esumazione

Parliamo poi della differenza che c’è tra le estumulazioni e le esumazioni. Molti pensano che sia la stessa cosa, ma i termini diversi indicano poi la diversità di procedura da seguire e il motivo per cui essa viene fatta.

L’esumazione avviene quando ci deve essere il disseppellimento della bara dalla tomba nel luogo di sepoltura. Esso avviene a termine della concessione di utilizzo che ha degli anni inferiori a quelli che riguardano l’acquisto del loculo. Si deve quindi controllare lo stato di conservazione del defunto per essere poi cremato, passato in ossario oppure passato in un loculo.

Nei cimiteri la gestione dei luoghi di sepoltura è continuativa e molti Comuni non concedono il rinnovo perché essi sono dei luoghi di sepoltura che devono essere sempre disponibili per gli altri utenti che sopraggiungono.

Le estumulazioni indicano, come detto, il recupero della salma dall’interno dei loculi o nicchie presenti nelle tombe di famiglia.

Quindi si parla di pratiche diverse che hanno un unico obiettivo e che devono essere affidate a delle agenzie funebri per poter poi avere la certezza di un lavoro con tutte le documentazioni necessarie.

Cosa fare dopo delle estumulazioni?

In seguito al recupero della salma, si consiglia di pensare ad una cremazione che almeno consente di non avere poi dei problemi in futuro con ulteriori rinnovi o acquisti di concessioni.

La cremazione rende in cenere la salma e questo vuol dire avere poi la possibilità di disperdere le eventuali ceneri o acquistare dei loculi che sono molto più piccolo e più economici.

A livello gestionale, per le proprie finanze, è sicuramente un’azione vantaggiosa e che permette di avere il massimo rispetto del defunto.