Eurovision 2022 a Torino: date, biglietti, conduttori e cantanti in gara

Eurovision. Dopo il Contest più famoso ed atteso d’Italia, non poteva mancare il suo alterego internazionale, in cui verranno a confrontarsi a colpi di semicrome e pentatoniche i big della musica europea. La città che ospiterà il grande Contest quest’anno sarà proprio Torino, presentata la scorsa estate quale candidata dalla sindaco uscente Chiara Appendino. La città è stata preferita rispetto alle altre finaliste candidate: Bologna, Milano, Pesaro e Rimini. Così, l’Eurovision torna nuovamente ad essere ospitato dall’Italia dopo oltre 30 anni. Come è ormai noto ai più, si tratta di uno spettacolo che è in grado di riunire milioni di spettatore da tutto il mondo: l’anno scorso, per fare un esempio, si sono superati i 190 milioni tra tv e streaming online.

A quando l’Eurovision 2022?

Il mese in cui si terrà il Contest è quello di maggio. Le due semifinali hanno già una data prefissata: ovvero il 10 e il 12 di maggio, mentre la finale avrà luogo il 14 dello stesso mese. Inoltre, ci saranno anche delle vere e proprie sessioni di prove a cui si potrà tranquillamente assistere. Dunque, tutto pronto già da ora per lo scoppiettante appuntamento con la musica internazionale. Questa 66esima edizione dell’Eurovision si terrà al Pala Alpitour di Torino. Di seguito, le date:

Prima semifinale martedì 10 maggio;

Seconda semifinale giovedì 12 maggio;

Finale sabato 14 maggio.

Un’altra certezza: sappiamo che l’Italia sarà rappresentata dai vincitori del Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco. Mentre i conduttori dell’evento musicale saranno Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini. Ci sono tutti i presupposti perché anche questa sia una edizione davvero sensazionale.