Eventi nel Lazio a Pasqua e Pasquetta 2024: dove andare e cosa fare con i bambini domenica e lunedì

Eventi a Pasqua e Pasquetta nel Lazio. Cosa fare il 31 marzo e 1 aprile nel Lazio: tutte le manifestazioni a disposizione.

Pasqua e Pasquetta sono un evento imperdibile. Soprattutto per quanto riguarda le gite fuori porta. In molti si rifugiano nel Lazio per trovare il luogo giusto dove passare dei giorni all’insegna del divertimento e buon cibo. Mangiare bene e spendere poco. Questo il binomio assoluto che occorre tener presente.

Il Lazio in tal senso è sempre un riferimento perchè riesce a coniugare storia, tradizione e buon cibo. Oltre alla convivialità di moltissimi che sono pronti a dare ospitalità come se conoscessero tutti da sempre. Partendo dai musei fino ai ristoranti, ci sono promozioni vantaggiose da tenere a mente se si vuole evitare di passare le festività in assoluta tristezza.

Cosa fare a Pasqua e Pasquetta: gli eventi nel Lazio

La regione, invece, è pronta a stupire chiunque. Si comincia con i musei capitolini a metà prezzo, poi ci sono le varie sagre di paese in tutto il Lazio. Noto anche per la quantità notevole di borghi, perlopiù poco noti. O meglio: le zone si conoscono. Le curiosità che portano con sé un po’ meno. L’occasione giusta è quella di completare delle escursioni in compagnia con tanto di visite guidate. In alternativa ci sono diverse locande dove sostare, mangiare bene e ascoltare buona musica.

Senza contare gli eventi teatrali fra Cassino e Latina. Tutto pronto per stupire chi vorrà lasciarsi sorprendere. Senza contare poi la quantità di panorami mozzafiato con cui fare i conti: da Bolsena a Fondi. Tutti a portata di selfie. In ultima istanza, ma non per importanza, ci sono le osterie romane o fraschette dove è possibile mangiare alla buona tra canti, balli e piatti tipici della tradizione. Il tutto a prezzi modici. Altrimenti si può ripiegare su tante zone adibite a picnic all’aperto.

Leggi anche: L’Eredità, Sara ci ha creduto fino all’ultimo: com’è andata a finire?

Non solo nella Capitale. Il Lazio è ancora una quantità industriale di peculiarità da scoprire: non bastano due giorni, ma sicuramente possono riempirli. Pasqua alternativa fino a un certo punto: le certezze della regione sono come un’ancora di salvezza, in grado di donare pace e serenità. Come impone la tradizione, senza dimenticare un pizzico d’avanguardia tra emozioni e turismo.